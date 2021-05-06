شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بلو أوريجين تطلق أول رحلة لطاقم من البشر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Blue Origin للفضاء التابعة لجيف بيزوس، أنها تهدف إلى إطلاق أول طاقم من البشر على حافة الفضاء في 20 يوليو على متن صاروخ السياحة الفضائية شبه المداري، New Shepard ، حسبما أعلنت الشركة.

وسيتم بيع مقعد واحد على متن تلك الرحلة بالمزاد العلني لدعم مؤسسة نادي المستقبل وفقا لما سيكون "أكثر مقدمي العطاءات نشاطًا" "واضحًا جدًا على الرادار الخاص بنا" للبعثات المستقبلية وفقا لما نقله موقع the verege.

ورفض كورنيل مديرة مبيعات الأنشطة الفضائية بشركة بلو اوريجين الكشف عن تكلفة تذكرة الطيران على New Shepard ، وهو صاروخ قابل لإعادة الاستخدام يبلغ ارتفاعه 60 قدمًا مصممًا لإطلاق كبسولة على شكل gumdrop مع مقاعد تتسع لستة أشخاص على حافة الفضاء للحصول على تجربة مدتها 10 دقائق في الجاذبية الصغرى، لكنها أشارت إلى أن المزاد سيساعد في قياس اهتمام السوق، وردا على سؤال حول المكان الذي تخطط فيه Blue Origin لتحديد سعر التذكرة، قال كورنيل: "سنرى ما ستذهب إليه التذكرة الأولى عبر المزاد".

وقالت: "لنفترض أكثر مقدمي العروض نشاطًا، سيكونون واضحين جدًا على رادارنا، لذلك عندما نذهب لفتح هذه التذاكر، سنعرف من سنذهب للاتصال به"، مضيفة أنه سيكون هناك "زوجان آخران" من الرحلات المأهولة في وقت لاحق من العام.

وسيقبل المزاد، الذي تديره شركة RR Auction ومقرها ماساتشوستس، العطاءات المختومة والمجهولة بأي سعر حتى 19 مايو على موقع Blue Origin على الويب، أي عطاءات يتم تقديمها بعد ذلك ستكون مرئية للجمهور (وبالطبع يجب أن تتجاوز أعلى عرض للتقدم في المزاد).

ثم سيكون هناك مزاد مباشر عبر الإنترنت في 12 (يونيو) الساعة 1 مساءً بالتوقيت الشرقي كخاتمة لتحديد مقدم العطاء.

وقالت أريان كورنيل، مديرة مبيعات رواد الفضاء في Blue Origin: "نبيع المقعد الأول في New Shepard"، "المزاد عبارة عن عملية من ثلاث مراحل تستغرق خمسة أسابيع أو نحو ذلك، ويمكن لأي شخص الانتقال إلى Blue Origin dot com والتسجيل والبدء في تقديم العطاءات."

سيقبل المزاد، الذي تديره شركة RR Auction ومقرها ماساتشوستس ، العطاءات المختومة والمجهولة بأي سعر حتى 19 مايو على موقع Blue Origin على الويب، أي عطاءات يتم تقديمها بعد ذلك ستكون مرئية للجمهور (وبالطبع يجب أن تتجاوز أعلى عرض للتقدم في المزاد).