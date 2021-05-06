تفعيل خاصية الوضع الداكن لـ”سناب شات” في هواتف آيفون

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 مايو 2021 07:09 مساءً - سيتمكن بداية هذا الأسبوع مستخدمو هواتف آيفون بنظام تشغيل iOS، الوصول إلى الوضع الداكن في تطبيق سناب شات الذي يعد الأقل إجهادا للعين.

ويوفر سناب شات هذه الخاصية، بعد مرور قرابة عامين من إصدار أنظمة iOS 13 و iPadOS 13 التي تضمنت الوضع الداكن الأصلي المدمج على مستوى النظام.

وبدأ سناب شات باختبار سمة الوضع الداكن عبر التطبيق أواخر العام الماضي مع مجموعة صغيرة من مستخدمي iOS.

وفي الوقت الحالي، إذا كان لديك جهاز آيفون، فاستغل الوضع الداكن الجديد الذي يجعل التجربة بأكملها أفضل من نواح كثيرة، خاصةً أثناء الدردشة مع شخص ما والخلفية البيضاء تسبب إجهاد عينيك.

3 أنواع من المظهر

ويقدم سناب شات 3 أنواع مختلفة من أوضاع المظهر لمستخدمي iOS للاختيار من بينها.

يحافظ الوضع الأول على السمة الداكنة للتطبيق بغض النظر عن سمة نظام iOS الافتراضية.

بينما يتمتع الوضع الثاني بالسمة الفاتحة للتطبيق، ويتطابق الوضع الثالث مع إعداد iOS.

خطوات تفعيل الوضع الداكن

وبخطوات بسيطة يمكن لمستخدمي سناب شات تجربة الوضع الداكن الجديد، حيث ينبغي أن يقوموا بتنزيل التطبيق وتشغيله أولا، ثم الضغط على صورة حسابك في الجزء العلوي الأيسر.

بعد ذلك على المستخدم الضغط على زر الإعدادات في أعلى اليمين، وتحديد المظهر، على أن يعقبه اختيار نظام المطابقة Match System، أو الفاتح دائمًا Always Light أو الداكن دائمًا Always Dark.

مفاجأة في انتظار مستخدمي أندرويد

إذا كنت تستخدم جهاز أندرويد، فإن شركة سناب أوضحت أن الوضع الداكن يتم طرحه في الأسابيع والأشهر القادمة.

وحصدت شركة سناب فوائد إنشاء تطبيق سناب شات لنظام أندرويد بكامل الإمكانات، حيث أعلنت الشركة في تقرير أرباحها أن قاعدة مستخدميها تستخدم في الغالب نظام أندرويد بدلاً من iOS.

منافسة يوتيوب وأنستقرام

وفي خطوة تمكنها من المنافسة بشكل أكبر مع تيك توك وأنستقرام، أعلنت شركة سناب عن التزامها بجلب الموسيقى إلى منصة سناب شات.

وقالت الشركة إنها أصبحت تتيح لجميع مستخدمي iOs حول العالم، إضافة إلى مقاطع الأغاني قبل أو بعد التقاط اللقطات.

وهذه الميزة متوفرة للمستخدمين في نيوزيلندا وأستراليا من قبل، وقالت الشركة في شهر أغسطس/آب الماضي، إنها ستجلب الموسيقى إلى المزيد من المناطق هذا الخريف، وفقا للبوابة العربية للأخبار التقنية.

ولم تذكر شركة سناب موعد إتاحة هذه الميزة الجديدة عبر أجهزة أندرويد.

وقالت إنها تختبر السماح للأشخاص بصناعة أصواتهم بأنفسهم وإضافتها إلى اللقطات، وسيتم طرح هذه الميزة عالميا في الأشهر المقبلة.

ولا تزال منصة سناب شات تفتقر إلى خلاصة مثل تيك توك التي تدفع المحتوى الموسيقي بشكل كبير إلى المستخدمين.

وتركز سناب شات بدلا من ذلك على شراكاتها مع الناشرين الكبار وتشديد الروابط الاجتماعية بين المستخدمين.

وإذا تلقى شخص ما لقطة مع صوت، فيمكنه التمرير سريعا لعرض صورة الألبوم وعنوان الأغنية واسم الفنان.

ويمكنه أيضا النقر على رابط “تشغيل هذه الأغنية” للاستماع إلى الأغنية الكاملة عبر منصات البث الأخرى، ومن ضمنها سبوتيفاي وأبل ميوزك وساوند كلاود.

ولم توضح سناب حجم قائمة الموسيقى الخاصة بها بخلاف وصفها بأنها قوية ومنسقة.

وتقول إن صفقات الترخيص الخاصة بها تغطي أغاني من مجموعة وارنر ميوزيك (Warner Music Group) ومجموعة يونيفرسال ميوزيك (Universal Music Group) ووارنر تشابيل ميوزيك (Warner Chappell Music) وبي إم جي ميوزيك (BMG Music) وغيرها.

وتأخرت سناب بشكل عام في جلب الموسيقى إلى منصتها، حيث قدمت أنستقرام ملصقات موسيقية للقصص في عام 2019، وطرحت ميزة (Reels) في شهر أغسطس/آب الماضي.

واستمرت منصة تيك توك في اكتساب مستخدمي سناب من المراهقين والشباب، مما يعني أن سناب قد تفقد ميزتها إذا التزم هؤلاء المستخدمون بتيك توك بدلاً من النشر عبر سناب شات.

وتحتاج سناب إلى جلب الموسيقى إلى منصتها لمواكبة منافسيها والبقاء على صلة بالموضوع، حتى لو كان مستخدمو (iOS) فقط هم الذين يمكنهم الوصول في البداية.

ويمتلك تطبيق سناب شات 238 مليون مستخدم نشط يوميا اعتبارا من نهاية يونيو/حزيران 2020.