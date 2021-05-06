تكنولوجيا: Oppo تكشف عن هاتف Oppo K9 5G بمعالج Snapdragon 768G وسعر 310 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Oppo رسمياً اليوم عن هاتف Oppo K9 5G الذي ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 768G، ومعدل تحديث 90Hz، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 65W، وسعر يبدأ من 310 دولار.

يتميز هاتف Oppo K9 5G بشاشة AMOLED بحجم 6.43 إنش، وجودة عرض FullHD بلس، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz، ومعدل لمس بسرعة 180Hz، وتضم الشاشة الجيل السادس من تقنية إستشعار البصمة من Goodix.

كما يأتي هاتف Oppo K9 5G بنظام تبريد سائل 3D، أيضاً يدعم الهاتف معالج Snapdragon 768G، كما ينطلق باثنان من النماذج، حيث يأتي النموذج الأول بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، ويأتي النموذج الثاني بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

أيضاً تضم شاشة الهاتف ثقب في الجانب الأيسر للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 32 ميجا بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لتصوير macro.

كما يأتي الهاتف بقدرة بطارية 4300 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 65W،ومنفذ USB C للشحن، كما يضم هاتف Oppo K9 5G مدخل 3.5مم للسماعات، وخطوط antenna تحيط بالهاتف 360 درجة، كما يدعم الإتصال بشبكات 5G بأنماط SA/NSA.

ومن المقرر أن يأتي هاتف Oppo K9 5G بألوان الأسود، واللون المتدرج، كما ينطلق الهاتف بسعر يبدأ من 310 دولار، على أن ينطلق الهاتف للبيع في 11 من مايو.

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