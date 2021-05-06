تكنولوجيا: تابع عروض أمازون لشهر رمضان

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يواصل متجر أمازون في تقديم العروض والخصومات لفترة محدودة على كافة المنتجات المعروضة بما في ذلك المنتجات الإلكترونية الذكية مثل الهواتف والحواسب والسماعات والأجهزة الذكية بشكل عام. وفي هذه المقالة سنعرض لكم أهم وأفضل عروض أمازون السعودية لشهر رمضان هذا العام.

سماعات CX 350BT اللاسلكية من Sennheiser

عرض ساري حتى 17/5/2021

السعر: 305.66 ريال سعودي

المواصفات:

اللون: أسود.

تدعم تقنية بلوتوث لاسلكية متقدمة 5.0 مع اتصال سلس.

عمر البطارية يصل إلى 10 ساعات.

مصممة لتوفير الراحة مع أربعة أحجام من وسائد الأذن القابلة للتبديل.

مساعد الموسيقى والمكالمات والتفاعل الصوتي من خلال جهاز تحكم عن بعد بأربعة أزرار، مع دعم سيري ومساعد جوجل.

اقتران مريح متعدد الاتصالات لجهازين.

للحصول عليها أنقر هنا: https://amzn.to/3trsFzE

مروحة PWM من سلسلة Lian Li BORA Digital

عرض ساري حتى 9/5/2021

السعر: 226.88 ريال سعودي

المواصفات:

مزودة بإطار من الألومنيوم Cnc.

إضاءة LED RGB مستقلة.

محمل ديناميكي سائل.

سرعة المروحة تصل إلى 1800 لفة في الدقيقة

10 تأثيرات RGB مدمجة مع وحدة تحكم بثلاثة أزرار.

للحصول عليها أنقر هنا: https://amzn.to/2QYjUQv

سماعات CX 150BT اللاسلكية من Sennheiser

عرض ساري حتى 17/5/2021

السعر: 219.35 ريال سعودي

المواصفات:

اللون: أبيض.

تدعم تقنية بلوتوث لاسلكية متقدمة 5.0 مع اتصال سلس.

عمر البطارية يصل إلى 10 ساعات.

مصممة لتوفير الراحة مع أربعة أحجام من وسائد الأذن القابلة للتبديل.

مساعد الموسيقى والمكالمات والتفاعل الصوتي من خلال جهاز تحكم عن بعد بأربعة أزرار، مع دعم سيري ومساعد جوجل.

اقتران مريح متعدد الاتصالات لجهازين.

للحصول عليها أنقر هنا: https://amzn.to/3tsAHZ8

سماعات CX 150BT اللاسلكية من Sennheiser

عرض ساري حتى 17/5/2021

السعر: 219.24 ريال سعودي

المواصفات:

اللون: أسود.

تدعم تقنية بلوتوث لاسلكية متقدمة 5.0 مع اتصال سلس.

عمر البطارية يصل إلى 10 ساعات.

مصممة لتوفير الراحة مع أربعة أحجام من وسائد الأذن القابلة للتبديل.

مساعد الموسيقى والمكالمات والتفاعل الصوتي من خلال جهاز تحكم عن بعد بأربعة أزرار، مع دعم سيري ومساعد جوجل.

اقتران مريح متعدد الاتصالات لجهازين.

للحصول عليها أنقر هنا: https://amzn.to/3tpZ7CH

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