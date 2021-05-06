تكنولوجيا: Oppo تستعد لإطلاق هاتف بتصميم صدفي بحجم شاشة 7 إنش

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط العديد من الشركات المصنعة للهاتف لإطلاق هواتف مميزة بتصميم قابل للطي هذا العام، وتعد شركة Oppo واحدة من الشركات التي تقدم للأسواق خلال الفترة القادمة هاتف بتصميم صدفي على غرار إصدارات موتورولا.

قدمت هذا العام شاومي إصدارها الأول من الهواتف القابلة للطي بعنوان Mi Mix Fold، وفي أحدث التقارير التي جاءت من الصين، أشير إلى أن Oppo في طريقها لإطلاق إصدارها الأول من الهواتف القابلة للطي بتصميم صدفي وحجم 7 إنش.

ومن المقرر أن يضم هاتف Oppo الصدفي شاشة LTPO بلوحات OLED، والتي تتميز بكفاءة أعلى في خفض إستهلاك الطاقة، أيضاً من المقرر أن يأتي هاتف Oppo بتصميم أعرض وبإرتفاع أكبر من هاتف سامسونج Galaxy Z Flip.

أيضاً من المتوقع أن يتميز الهاتف بقدرة بطارية تتراوح بين 3500-4000 mAh، كما يضم الهاتف شاشة ثانوية في الجهة الخارجية لعرض سريع للإشعارات، أو قد تأتي ببعض المميزات للكاميرة أو لتصوير السيلفي.

مازالت هناك الكثير من التفاصيل حول هاتف Oppo غير واضحة حتى الآن، حيث لم تكشف التسريبات عن فئة المعالج الذي يدعم هذا الإصدار، أو الموعد المحدد لإطلاق الهاتف إلى الأسواق، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هاتف Oppo الصدفي خلال الفترة القادمة.

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