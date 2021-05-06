تكنولوجيا: قضية آبل وإيبك جيمز تكشف تطورات بخصوص نتفليكس

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القاهرة - سامية سيد - تظهر رسائل البريد الإلكتروني الداخلية التي تم الكشف عنها خلال دعوى Epic Games ضد Apple أن الموظفين في Apple كانوا يفكرون في منح Netflix معاملة خاصة لإقناع خدمة البث بعدم التخلي عن عمليات الشراء داخل التطبيق، في الفترة التي تسبق قيام Netflix بإزالة عرض الاشتراك الخاص بها لتجنب رسوم Apple .

واقترح عرض تقديمي تم تعميمه داخل Apple الإعلان عن Netflix في متاجر البيع بالتجزئة التابعة لها، واستخدام جزء من رسوم عمولة App Store لدفع ثمن الإعلانات على شبكة البحث، وحتى تجميع Netflix مع خدمات Apple الأخرى.

ونظرًا لأن Apple تحصل على تخفيض بنسبة 30% من رسوم الاشتراك كجزء من سياسة متجر التطبيقات، فهناك أيضًا أسباب مالية واضحة وراء رغبة Netflix في عدم استخدام عمليات الشراء داخل التطبيق، يمكن لـ Netflix الاحتفاظ بالمزيد من كل اشتراك شهري دون قطع Apple وذلك وفقا لما نقله موقع the verege.

وفي أول ردود داخلية لشركة Apple على خطط Netflix ، يسأل أوليفر عما إذا كان ينبغي على الشركة التفكير في معاقبة Netflix إذا مضت قدمًا في الاختبار، هناك فجوة تمتد لعدة أشهر بين السلسلة الأولية لرسائل البريد الإلكتروني ومناقشات Apple اللاحقة على Netflix ، ولكن يبدو أن النغمة قد تغيرت بمجرد ظهور Netflix ملتزمًا باختبار A / B لإزالة عمليات الشراء داخل التطبيق.

وأظهر بريد إلكتروني من يوليو 2018 أن موظفي Apple قاموا بإنشاء عرض تقديمي لصالح عمليات الشراء داخل التطبيق.

وتضمنت تذكيرات بالأشياء التي فعلتها Apple لـ Netflix والصفقات الجديدة، مثل تقديم خصومات للمشتركين (ستطلق Apple في النهاية شيئًا كهذا في عام 2020) والسماح لـ Netflix بتحديد ما تعرضه Netflix والأفلام التي تكتبها Apple عنها في متجر التطبيقات.

وتبدأ رسائل البريد الإلكتروني، التي رصدها 9to5Mac ، بشرح للاختبار الذي أراد Netflix تشغيله لدراسة تأثير تعطيل عمليات الشراء داخل التطبيق على iOS، كان الشاغل الرئيسي لشركة Netflix، كما كتب مدير App Store Business Management ، كارسون أوليفر، هو "الاضطراب الطوعي" للمشتركين عبر متجر التطبيقات.

وتم تنقيح المبالغ المحددة، ولكن يبدو أن هذا يشير إلى أن مشتركي Netflix من App Store ألغوا الخدمة أكثر من المشتركين الذين انضموا بطرق أخرى، مثل موقع Netflix على الويب.

ونظرًا لأن Apple تحصل على تخفيض بنسبة 30% من رسوم الاشتراك كجزء من سياسة متجر التطبيقات، فهناك أيضًا أسباب مالية واضحة وراء رغبة Netflix في عدم استخدام عمليات الشراء داخل التطبيق، يمكن لـ Netflix الاحتفاظ بالمزيد من كل اشتراك شهري دون مقاطعة Apple.