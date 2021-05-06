للمرة الأولى… هبوط صاروخ المريخ من شركة SpaceX بنجاح

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

نجحت شركة SpaceX في اطلاق نموذج أولي لصاروخ ستارشيب Starship والهبوط به بنجاح، لتتغلب بذلك على التحدي الرئيسي في سعي ايلون ماسك لبناء صاروخ المريخ القابل لإعادة الاستخدام بالكامل.

وانطلقت المركبة الفضائية SN15 من مرافق شركة SpaceX في في تكساس، حيث ارتفعت أكثر من 9.6 كيلومتر في السماء لاختبار المناورات.

واعلن ماسك: إن صاروخ SN15 يحتوي على مئات التحسينات في التصميم بالمقارنة مع النماذج الأولية السابقة، التي تدمرت جميعًا أثناء محاولات الهبوط.

ونشر ايلون ماسك تغريدة بعد نحو سبع دقائق من هبوط SN15 معلنا النجاح، وذلك بعد أن انفجرت جميع النماذج الأولية الأربعة السابقة عند محاولة الهبوط..

وكان ماسك قد أوضح للمرة الأولى طريقة الهبوط المقصودة لصاروخ Starship خلال حدث إعلامي في شهر ايلول 2019.

ووصفها بأنها مناورة فريدة من نوعها من شأنها أن تجعل الصاروخ ينطلق عائدًا في الهواء مع توجيه بطنه نحو الأرض بينما تتحرك الشفرات الأربعة قليلاً لتحافظ على ثباته.

وقال ماسك: إنها مناورة تهدف إلى محاكاة كيفية سقوط لاعب القفز بالمظلات في الهواء، بدلاً من الهبوط العمودي المستقيم إلى الأرض الذي تستخدمه صواريخ شركة SpaceX المسماة Falcon 9 عندما تستعد للهبوط.

ولم تختبر شركة SpaceX بعد معزز الصاروخ Super Heavy علنًا، وذلك بالرغم من أن ماسك قال: إنه يأمل أن تصل مركبة Starship إلى المدار في غضون عام، وذلك بحسب “البوابة العربية للاخبار التقنية”.