ارتفاع نسبة مبيعات “نينتندو سويتش”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

أفاد موقع “البوابة العربية للأخبار التقنية” بأن مبيعات منصة نينتندو سويتش Nintendo Switch ارتفعت بنسبة 44 في المئة من شهر كانون الثاني إلى شهر آذار مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.

وترفع أرقام اليوم إجمالي مبيعات منصة نينتندو سويتش إلى 28.83 مليون للسنة المالية، بزيادة 37 في المئة بالمقارنة مع رقم 21 مليون منصة التي شحنتها الشركة في العام السابق، ومتجاوزة التوقعات المعدلة للشركة.

وفي شهر شباط، رفعت نينتندو توقعاتها السنوية إلى 26.5 مليون منصة سويتش للسنة المالية المنتهية في 31 مارس بسبب قوة الطلب المتزايد خلال جائحة فيروس كورونا، وهو رقم تم رفعه من 19 مليون وحدة في بداية العام.

ويبلغ رقم ​​المبيعات مدى الحياة الآن 84.59 مليون منصة سويتش تم شحنها في جميع أنحاء العالم منذ إطلاقها في عام 2017، مما يجعلها تقترب من رقم 101.63 مليون وحدة مباعة من منصة التحكم Wii.

كما ارتفعت مبيعات الألعاب لهذا العام بنسبة 37 في المئة، حيث تم بيع 230.88 مليون نسخة مقارنة بعدد 168.72 مليون نسخة في العام المالي السابق، وذلك بقيادة لعبة Animal Crossing: New Horizons، التي تم بيع 20.85 مليون نسخة منها.

ومن الألعاب البارزة الأخرى Mario Kart 8 Deluxe (10.62 مليون نسخة) و Super Mario 3D All-Star (9.01 ملايين نسخة) و Ring Fit Adventure (7.38 ملايين نسخة)، وذلك بحسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”.