تكنولوجيا: تسريبات تستعرض صور ومواصفات هواتف Asus Zenfone 8 وZenfone 8 Flip

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Asus لعقد مؤتمر في 12 من مايو للإعلان عن سلسلة هواتف Zenfone 8، واليوم تستعرض أحدث التسريبات مواصفات وصور هواتف Asus Zenfone 8 وZenfone 8 Flip.

هاتف Asus Zenfone 8 Flip

يتميز هاتف Zenfone 8 Flip بكاميرة تدعم التدوير إلى أعلى وهو التصميم ذاته الذي قدم في هواتف Zenfone 6، وZenfone 7، وأيضاً Zenfone 7 Pro.

وتتضمن وحدة الكاميرة عدد ثلاثة من المستشعرات، حيث يتميز المستشعر الرئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر telephoto بدقة 8 ميجا بيكسل، كما تضم إعدادات الكاميرة مستشعر macro بدقة 12 ميجا بيكسل، وتدعم الكاميرة تسجيل فيديو بدقة 8K، كما سيدعم تصميم الكاميرة المستخدم ككاميرة سيلفي لمكالمات الفيديو.

كما يأتي Zenfone 8 Flip بشاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش ومعدل تحديث 90Hz، وجودة عرض FullHD بلس، وتتميز الشاشة بعرض كامل دون أي نتوء أو ثقب للكاميرة الأمامية، ايضاً تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة.

أيضاً يتميز الهاتف بمعالج Snapdragon 888، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 30W، كما يتميز Zenfone 8 Flip بوزن 230 جرام.

هاتف Asus Zenfone 8

يتميز هاتف Asus Zenfone 8 بتصميم صغير مع شاشة بحجم 5.92 إنش، وجودة عرض FullHD بلس، كما يأتي هذا الإصدار بثقب للكاميرة الأمامية في الجانب الأيسر من الشاشة.

أيضاً تأتي إعدادات الكاميرة الخلفية في وحدة مستطيلة تضم فلاش LED ومستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر macro بدقة 12 ميجا بيكسل، كما تدعم الكاميرة تسجيل فيديو بدقة 8K.

ويضم Zenfone 8 رقاقة معالج Snapdragon 888، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وأيضاً 12 و16 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 256 جيجا بايت.

أيضاً يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh، مع منفذ USB-C للشحن، وتقنية الشحن السريع بقدرة 30W، كما يضم الهاتف مدخل 3.5مم للسماعات، ويتميز بوزن 170 جرام.

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