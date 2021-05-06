شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل: 60% من موظفينا سيقضون 3 أيام فى المكتب أسبوعيا بعد انتشار الوباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع Google أن يقضي 60% من موظفيها العالميين البالغ عددهم 140.000 موظف حوالي ثلاثة أيام في المكتب أسبوعيًا بعد انتشار الوباء، تم الإعلان عن هذه السياسة في مذكرة على مستوى الشركة من قبل الرئيس التنفيذي ساندر بيتشاي، والتي تم نشرها لاحقًا كمدونة وسلسلة من التغريدات.

وقال بيتشاي إن غالبية الموظفين سيأتون إلى المكتب "بضعة أيام في الأسبوع"، من المتوقع أن يعمل 20% من المنزل بشكل دائم، بينما يعمل 20% من مواقع المكاتب الجديدة وفقا لما نقله موقع the verege.

وعملاق البحث هو أحدث شركة تقنية تعلن عن تحولات كبيرة في ثقافة العمل بعد الوباء، ستسمح Microsoft للموظفين بالعمل بحرية من المنزل لما يصل إلى 50% من أسبوع العمل، أو العمل عن بُعد على أساس دائم بموافقة مديرهم.

وفي الوقت نفسه أعلنت شركة Salesforce مالكة Slack أن "يوم العمل من 9 إلى 5 قد انتهى" حيث يأتي غالبية موظفيها إلى المكتب بين يوم وثلاثة أيام في الأسبوع.

وأعلن Twitter و Facebook عن خطط مماثلة للسماح للموظفين بالعمل من المنزل أو العمل عن بعد إلى أجل غير مسمى.

بينما تقول Google إن غالبية موظفيها سيعملون من المكتب حوالي ثلاثة أيام في الأسبوع، فإنها تقول أيضًا إنها ستسهل على الموظفين التبديل بين المكاتب أو العمل عن بُعد بشكل كامل.

وسيتمكن الموظفون من التقدم بطلب لنقل المكاتب بموافقة مديرهم، أو العمل عن بُعد بالكامل وفي الوقت نفسه ستسمح سياسة "أسابيع العمل من أي مكان" لموظفي Google بالعمل مؤقتًا من أماكن خارج مكاتبهم الرئيسية لمدة تصل إلى أربعة أسابيع في السنة.

ويقول بيتشاي إن Google ستقدم مزيدًا من التفاصيل حول التغييرات بحلول منتصف شهر يونيو، في نفس الوقت تقريبًا الذي تقدم فيه عملية للسماح للموظفين بطلب نقل المكتب.

وطُلب من موظفي Google في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا العمل من المنزل في مارس من العام الماضي استجابةً لوباء COVID-19، في الشهر الماضي افتتحت مكاتب الشركة في الولايات المتحدة على أساس محدود، حيث طُلب من الموظفين اتباع إرشادات السلامة مثل ارتداء الأقنعة وممارسة التباعد الاجتماعي إذا أرادوا الحضور، في مذكرته، يقول بيتشاي إنه في الأماكن التي فتحت فيها Google مكاتبها تقريبًا 60% من الموظفين اختاروا العودة.