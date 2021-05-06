نينتندو لديها لعبة جديدة تستهدف مصممي الألعاب الناشئين

دبي - يزن راشد - كشفت شركة نينتندو عن Game Builder Garage، وهي لعبة برمجية جديدة مصممة لتعليم المبتدئين أساسيات البرمجة وتصميم الألعاب.

وتستخدم Game Builder Garage البرمجة المرئية، وتحتوي على دروس وألعاب سابقة الصنع، ويتم إطلاقها عبر منصة سويتش الشهر المقبل.

ويبدو أن Game Builder Garage تبني على بعض الأفكار التي ظهرت في مشاريع الشركة السابقة، مثل سلسلة افعلها بنفسك DIY لتجارب Labo و Super Mario Maker.

وتمثل لغة البرمجة المرئية جوهر التجربة، حيث تستخدم شخصيات تسمى Nodon يمكنك تحريكها وتعيين خصائصها.

ومثلما هو الحال في Super Mario Maker، يمكن للاعبين الانتقال بسرعة بين البناء واللعب من أجل تكرار الأفكار بسرعة.

ويتميز التطبيق أيضًا بالعديد من خيارات التحكم المختلفة: وحدات التحكم Joycon أو شاشة تعمل باللمس أو فأرة USB.

وتأتي Game Builder Garage مع سبع ألعاب معدة سابقًا، تتراوح من منصة ثلاثية الأبعاد إلى لعبة متعددة اللاعبين، ويأخذك البرنامج التعليمي في جولة حول كيفية بنائها، حتى تتمكن من رؤية العملية من البداية.

ويتم تقسيم كل لعبة إلى عدة خطوات، بدءًا من المفاهيم الأساسية، مثل الحركة، قبل الانتقال إلى ميزات تصميم أكثر تعقيدًا، مثل إضافة شاشة عداد أو شاشة اللعبة.

وخارج تلك الألعاب السبع، يوجد وضع “البرمجة الحرة”، حيث يمكن للاعبين بناء ما يريدون، ويتوفر هذا الوضع أيضًا من البداية إذا كنت لا تريد متابعة الدروس المضمنة.

ويمكن لللاعبين أيضًا مشاركة إبداعاتهم عبر رمز يمكن إرساله إلى لاعبين آخرين، وتقول نينتندو: إنه سيكون هناك خيار للإبلاغ عن الألعاب غير اللائقة، لا سيما بالنظر إلى الجمهور المستهدف الأصغر سنًا لـ Game Builder Garage.

ومن أجل مشاركة الإبداعات، يحتاج اللاعبون إلى الاتصال بخدمة الاشتراك Nintendo Switch Online.

وبمجرد تنزيل لعبة شخص آخر، فإن بإمكانك تشغيلها والاطلاع على طريقة عرض البرمجة لترى كيف تم تصميمها، كما يمكنك أيضًا عمل نسخة للاعتماد عليها من أجل تطوير اللعبة.

وركزت نينتندو على مدى السنوات القليلة الماضية بشكل أكبر على بناء أدوات إنشاء سهلة الاستخدام وتقديمها إلى جمهور أوسع.

وفي عام 2016، دخلت الشركة في شراكة مع مكتبة سان فرانسيسكو العامة لاستضافة سلسلة من دروس تصميم الألعاب عبر Super Mario Maker، وفي عام 2018 أطلقت برنامجًا تجريبيًا لجلب Labo إلى المدارس.

وتتوفر لعبة Game Builder Garage في 11 يونيو مقابل 29.99 دولار.

مواضيع تهم القارئ