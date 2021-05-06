مبيعات نينتندو سويتش لا تتوقف متجاوزة 84 مليون

دبي - يزن راشد - ارتفعت مبيعات منصة نينتندو سويتش Nintendo Switch بنسبة 44 في المئة من شهر يناير إلى شهر مارس مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.

وترفع أرقام اليوم إجمالي مبيعات منصة نينتندو سويتش إلى 28.83 مليون للسنة المالية، بزيادة 37 في المئة بالمقارنة مع رقم 21 مليون منصة التي شحنتها الشركة في العام السابق، ومتجاوزة التوقعات المعدلة للشركة.

وفي شهر فبراير، رفعت نينتندو توقعاتها السنوية إلى 26.5 مليون منصة سويتش للسنة المالية المنتهية في 31 مارس بسبب قوة الطلب المتزايد خلال جائحة فيروس كورونا، وهو رقم تم رفعه من 19 مليون وحدة في بداية العام.

ويبلغ رقم ​​المبيعات مدى الحياة الآن 84.59 مليون منصة سويتش تم شحنها في جميع أنحاء العالم منذ إطلاقها في عام 2017، مما يجعلها تقترب من رقم 101.63 مليون وحدة مباعة من منصة التحكم Wii.

كما ارتفعت مبيعات الألعاب لهذا العام بنسبة 37 في المئة، حيث تم بيع 230.88 مليون نسخة مقارنة بعدد 168.72 مليون نسخة في العام المالي السابق، وذلك بقيادة لعبة Animal Crossing: New Horizons، التي تم بيع 20.85 مليون نسخة منها.

ومن الألعاب البارزة الأخرى Mario Kart 8 Deluxe (10.62 مليون نسخة) و Super Mario 3D All-Star (9.01 ملايين نسخة) و Ring Fit Adventure (7.38 ملايين نسخة).

وبالتطلع إلى الأمام، تخطط نينتندو لإصدار Switch Lite باللون الأزرق في شهر مايو.

وتستعد الشركة أيضًا لإطلاق عالمي لألعاب إضافية، بما في ذلك Miitopia في شهر مايو، و Mario Golf: Super Rush في شهر يونيو، و The Legend of Zelda: Skyward Sword HD في شهر يوليو.

وتم التخطيط لإطلاق Pokémon Brilliant Diamond و Pokémon Shining Pearl في أواخر عام 2021.

وتقول نينتندو: إنها تعمل مع Niantic لتطوير تطبيق جديد يضم Pikmin للأجهزة الذكية، الذي يصدر في النصف الثاني من عام 2021.

وارتفعت إيرادات نينتندو للعام بأكمله إلى 16.6 مليار دولار، بزيادة 35 في المئة مقارنة بمبلغ 11.9 مليار دولار الذي حققته في العام الماضي، مما يجعل أرباحها للعام بأكمله تبلغ نحو 4.4 مليارات دولار.

وتتوقع الشركة أن تبلغ المبيعات 14.6 مليار دولار و 25.5 مليون منصة سويتش للعام المنتهي في مارس 2022.

ويشاع أن نينتندو تعمل على جهاز سويتش جديد مع إخراج بدقة 4K، الذي من شأنه أن ينافس بشكل أفضل مع منصات اكس بوكس وبلاي ستيشن الأكثر قوة.

ويقال: إن الجهاز القادم يتضمن شاشة من نوع OLED بقياس 7 إنشات وبدقة 720 بكسل تم بناؤها بواسطة سامسونج، ومن المقرر أن يدخل الإنتاج الضخم في شهر يونيو.

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