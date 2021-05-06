آبل جاهدت لإقناع نيتفليكس بالاحتفاظ بالاشتراكات داخل التطبيق

دبي - يزن راشد - جاهدت آبل لإقناع نيتفليكس بالاحتفاظ بالاشتراكات داخل التطبيق، وفكرت في منح الخدمة معاملة خاصة لإقناعها بذلك، وذلك وفقًا لرسائل البريد الإلكتروني الداخلية التي تم الكشف عنها خلال دعوى Epic Games ضد شركة آبل.

وفي الفترة التي تسبق قيام نيتفليكس بإزالة الاشتراكات داخل التطبيق لتجنب رسوم آبل، اقترح عرض تقديمي تم تعميمه داخل آبل الإعلان عن نيتفليكس في متاجر البيع بالتجزئة التابعة لها.

كما اقترح استخدام جزء من عمولة متجر التطبيقات لدفع ثمن الإعلانات عبر شبكة البحث، إلى جانب إمكانية تجميع نيتفليكس مع خدمات آبل الأخرى.

وتبدأ رسائل البريد الإلكتروني بشرح للاختبار الذي أرادت نيتفليكس تشغيله لدراسة تأثير تعطيل عمليات الشراء داخل التطبيق عبر iOS.

وتم تنقيح المبالغ الدقيقة، لكن العرض يشير إلى أن مشتركي نيتفليكس عبر متجر تطبيقات آبل ألغوا الخدمة أكثر من المشتركين الذين انضموا بطرق أخرى.

وبالنظر إلى أن آبل تحصل على عمولة بنسبة 30 في المئة من رسوم الاشتراك كجزء من سياسة متجر التطبيقات، فهناك أيضًا أسباب مالية واضحة وراء رغبة نيتفليكس في عدم استخدام عمليات الشراء داخل التطبيق.

وفي أول ردود فعل داخلية لشركة آبل على خطط نيتفليكس، فكر المسؤولون عما إذا كان ينبغي على الشركة التفكير في معاقبة نيتفليكس إذا مضت قدمًا في الاختبار.

وبالرغم من وجود فجوة دامت عدة أشهر بين السلسلة الأولية لرسائل البريد الإلكتروني ومناقشات آبل اللاحقة بشأن نيتفليكس، لكن يبدو أن النغمة قد تغيرت بمجرد أن أصبح من الواضح أن خدمة البث ملتزمة باختبار إزالة عمليات الشراء داخل التطبيق.

وأظهر بريد إلكتروني من شهر يوليو 2018 أن موظفي آبل قاموا بإنشاء عرض تقديمي لصالح عمليات الشراء داخل التطبيق.

وتضمن العرض تذكيرات بالأشياء التي فعلتها آبل لخدمة البث والصفقات الجديدة، مثل تقديم خصومات للمشتركين والسماح للخدمة بتحديد العروض والأفلام التي تكتب آبل عنها في متجر التطبيقات.

وسلطت آبل الضوء أيضًا على كل الترويج الذي قدمته لخدمة البث في قسم التحرير في متجر التطبيقات، وأوضحت آبل أن نيتفليكس ظهرت أكثر من أي شريك، وأن المحتوى المكتوب حول عروض خدمة البث قد عزز تنزيلاته.

وفي العرض التقديمي نفسه، فكرت آبل في طرح المزيد من الفوائد على نيتفليكس، التي تجاوز بعضها ما عرضته الشركة علنًا للمطورين الآخرين.

وتضمن العرض حملات عبر البريد الإلكتروني مخصصة للترويج لتطبيق نيتفليكس فقط، واقتطاع جزء من رسوم الاشتراك للإعلان في متجر التطبيقات، وإمكانية تجميع نيتفليكس مع خدمات آبل الأخرى، قبل أن تطلق Apple TV Plus أو حزمة Apple One الخاصة بها بوقت طويل.

وبغض النظر عن المناقشات التي جرت بين الشركات، لا يبدو أن خدمة البث قد تضررت بسبب ذلك على المدى الطويل، حيث وصل عدد مشتركيها إلى أكثر من 200 مليون مشترك في شهر يناير 2021.

وتوضح رسائل البريد الإلكتروني كيف أن سياسات آبل للمطورين بها استثناءات، كما إنها تمثل دليلًا على أن آبل مستعدة لتقديم تنازلات بالنسبة للشركاء المربحين.

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