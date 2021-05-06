شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يطلق خدمة تحذير من التغريدات المسيئة قبل إرسالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق Twitter ميزة تحذير التغريدات الهجومية لجميع المستخدمين لتشجيع الأشخاص على التوقف وإعادة النظر في الرد الذي قد يكون ضارًا أو مسيئًا قبل النقر على إرسال وذلك بعد عام من الاختبار.

ويتم تمكين هذه الميزة لجميع الحسابات التي تحتوي على اللغة الإنجليزية في إعدادات اللغة الخاصة بهم ويتم تشغيلها لمستخدمي iOS و Android بدءًا من الآن.

ونقل موقع 9to5mac عن تويتر "بدأنا اختبار المطالبات العام الماضي التي شجعت الناس على التوقف وإعادة النظر في الرد الذي قد يكون ضارًا أو مسيئًا - مثل الإهانات أو اللغة الفظة أو الملاحظات البغيضة - قبل التغريد عليها، بمجرد المطالبة، أتيحت للأشخاص فرصة قضاء بعض الوقت وإجراء تعديلات أو حذف أو إرسال الرد كما هو".

وفقًا لتويتر، أدت هذه المطالبات إلى إرسال الأشخاص "ردود أقل احتمالًا مسيئة عبر الخدمة:"

وقام 34% من الأشخاص بمراجعة ردهم الأولي أو قرروا عدم إرسال ردهم على الإطلاق.

كتب الأشخاص في المتوسط ​​ردود مسيئة أقل بنسبة 11% .

كان الأشخاص أقل عرضة لتلقي ردود مسيئة وضارة.

بعد هذا العام من الاختبار، هذه هي الطريقة التي قام بها تويتر بدمج هذه المطالبات في النظام:

- النظر في طبيعة العلاقة بين المؤلف والمراجع، بما في ذلك عدد مرات تفاعلهما، على سبيل المثال، إذا كان حسابان يتابعان ويردان على بعضهما البعض في كثير من الأحيان، فهناك احتمال أكبر بأن يكون لديهما فهم أفضل لنبرة الاتصال المفضلة.

- تعديلات على تقنيتنا لمراعاة أفضل للحالات التي قد يتم فيها استعادة اللغة من قبل المجتمعات الممثلة تمثيلا ناقصًا واستخدامها بطرق غير ضارة.

- تحسين تقنيتنا لاكتشاف اللغة القوية بدقة ، بما في ذلك الألفاظ النابية.

- تم إنشاء طريقة أسهل للأشخاص لإعلامنا إذا وجدوا أن المطالبة مفيدة أو ذات صلة.