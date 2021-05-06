تكنولوجيا: Honor تحدد يوم 7 من مايو للإعلان الرسمي عن سلسلة MagicBook X

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة Honor إعلان تشويقي اليوم أكدت من خلاله على إنطلاق حدث غداً للإعلان عن الإصدارات الجديدة من سلسلة أجهزة MagicBook X.

ينطلق مؤتمر Honor غداً 7 من مايو لكشف النقاب عن خط إنتاج الشركة الجديد من أجهزة الحاسب التي تنطلق بعنوان MagicBook X، مع تصميم نحيف وصغير جداً.

كما تشير التوقعات إلى أن سلسلة أجهزة MagicBook X الجديدة تستبدل بها الشركة جهاز MagicBook Pro، على أن تنطلق الإصدارات الجديد بمواصفات جيدة مع نفس ملامح التصميم التي تميز بها MagicBook Pro.

من جانب أخر لم توضح Honor تفاصيل مواصفات MagicBook X، إلا أن الإعلان التشويقي يكشف عن بعض من ملامح تصميم الأجهزة التي تتضمن اثنان من منافذ USB-A تنقسم إلى منفذ في كل جهة، أيضاً تضم الأجهزة منفذ micro HDMI، مع مدخل 3.5مم للسماعات، مع منفذ USB-C للشحن.

كما تظهر شاشة MagicBook X بتصميم مميز بإطارات نحيفة، لذا فإن الكاميرة تأتي بين مفاتيح F6 وF7 كما في أجهزة MagicBook السابقة، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول التكوينات الداخلية للأجهزة والأسعار في الحدث المقرر عقده غداً.

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