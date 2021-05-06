شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تطلق نموذجا أوليا من ستارشيب وتنجح فى الهبوط به لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة سبيس إكس نموذجًا أوليًا لصاروخ ستارشيب على ارتفاعات عالية وهبطت به بنجاح لأول مرة، لتتغلب على التحدي الرئيسي في سعي إيلون ماسك السريع لبناء صاروخ المريخ القابل لإعادة الاستخدام بالكامل.

وقال ماسك إن صاروخ SN15 يحتوي على "مئات التحسينات في التصميم" على النماذج الأولية السابقة على ارتفاعات عالية، والتي تم تدميرها جميعًا أثناء محاولات الهبوط وفقا لما نقله موقع the verege.

انطلقت المركبة الفضائية SN15 في الساعة من مرافق بوكا تشيكا في تكساس التابعة لشركة سبيس إكس، حيث ارتفعت أكثر من 6 أميال في السماء لاختبار مناورات على متن الطائرة، عندما وصلت إلى ذروة الارتفاع، أغلقت محركات رابتور الثلاثة التابعة لـ SN15 تدريجيًا لبدء السقوط الحر الأفقي مرة أخرى إلى الأرض.

وبالقرب من الأرض، أعيد تشغيل محركين لتنفيذ "مناورة هبوط معقدة"، حيث يعيد الصاروخ توجيه / إعادة وضع نفسه عموديًا قبل هبوط ناعم.

وأطلق الصاروخ مجموعة من الأرجل الصغيرة وهبط بثبات على منصة خرسانية ليست بعيدة عن منصة الإطلاق، ليصبح أول نموذج أولي على قيد الحياة من المركبة الفضائية، ظهر حريق صغير بالقرب من قاعدة الصاروخ بعد الهبوط - "ليس غريبًا مع وقود الميثان"، قال مهندس سبيس إكس جون إنسبروكر في البث المباشر - وتم إخماده بعد بضع دقائق.

وغرد ماسك بعد حوالي سبع دقائق من هبوط SN15، معلنا النجاح، قائلا: "المركبة الفضائية الهبوط الاسمي".

وانفجرت جميع النماذج الأولية الأربعة السابقة على ارتفاعات عالية عند محاولة الهبوط - إما فوق أو قبل ذلك بقليل أو بعد لحظات من الهبوط.

وتم تصميم نظام Starship من SpaceX لإرسال البشر وما يصل إلى 100 طن من البضائع إلى القمر والمريخ، تمثل النماذج الأولية عالية الارتفاع المكونة من 16 طابقًا مثل SN15 النصف العلوي من المركبة الفضائية، سيكون النصف السفلي عبارة عن معزز شاهق "فائق الثقل" سيساعد في إطلاق النصف العلوي من Starship قبل العودة إلى الأرض.