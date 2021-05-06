تكنولوجيا: الجدول الزمني لفعاليات مؤتمر جوجل I / O 2021 المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت عملاق البحث جدولها الزمني لفعاليات مؤتمر Google I/O 2021 القادم، والذي يعقد بشكل إفتراضي على شبكة الإنترنت.

تستعد شركة جوجل لإطلاق فعاليات Google I/O 2021 بدءاً من 18 من شهر مايو الجاري، حيث يتضمن الحدث الكثير من الإعلانات للمطوريين وأيضاً المستخدمين.

وتبدأ فعاليات الحدث يوم 18 من مايو في الساعة الواحدة حيث يقدم الرئيس التنفيذي Sundar Pichai كلمة إفتتاحية للحدث، ومن ثم يتم التركيز على المطوريين خلال الساعة 3 والربع ولمدة تصل إلى 45 دقيقة.

وتشير التوقعات إلى أن شركة جوجل ستصدر الإعلانات الخاصة بالأجهزة الجديدة خلال الساعات الأولى من المؤتمر، حيث من المتوقع أن تكشف الشركة رسمياً عن هاتف Pixel 5a أو أجهزة أخرى من جوجل.

أيضاً من المتوقع أن تستهدف الفعاليات لاحقاً التركيز على الكشف عن اللمحات الأولى من خطط جوجل القادمة، على أن يكون تحديث Android 12 من بين الإعلانات المرتقبة من جوجل، لذا من المتوقع أن تكشف جوجل عن بعض التفاصيل حول التحديث القادم بدءاً من الساعة 4 والنصف.

وفي 19 من مايو تقدم جوجل في الساعة 12:45 مساءاً تفاصيل حول الجديد في مساعد الشركة الرقمي، وفي نفس اليوم في الساعة 1:45 مساءاً تستعرض الشركة تفاصيل منصة Chrome OS، وفي 7:15 مساءاً تقدم الشركة تفاصيل عن لوحات المنزل الذكي.

أيضاً في 18 من مايو تقدم شركة جوجل تفاصيل حول منصة Google Play خلال الساعة 5 مساءاً، وفي 5 والربع تقدم عملاق البحث تفاصيل حول شبكة الإنترنت.

وفي 19 من مايو خلال الساعة 5 والربع تستعرض الشركة بعض التفاصيل حول خدمة Google Pay، ومن المقرر أن يتم إعادة تشغيل الإعلانات من جديد في الصباح للمستخدمين والمطوريين في إفريقيا وبعض المناطق الأخرى في العالم.

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