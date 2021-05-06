شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "تسلا" تطَرح منصة تسمح لأصحاب السيارات فى الصين الوصول إلى البيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة تصنيع السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا، إنها تطور منصة لأصحاب السيارات في الصين ستسمح لهم بالوصول إلى البيانات الناتجة عن سياراتهم.

وقالت شركة تسلا، التي تصنع طراز 3 من سيارات السيدان وسيارات من طراز Y في مصنعها في شنغهاي، إنها تهدف إلى إطلاق منصة البيانات هذا العام وفقا لما نقلته رويترز.

وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها صانع سيارات عن خطط للسماح للعملاء بالوصول إلى بيانات السيارات في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم.

وقام صانعو السيارات على مدى السنوات العديدة الماضية بتجهيز المزيد من المركبات بكاميرات وأجهزة استشعار لالتقاط صور لمحيط السيارة، يعد التحكم في استخدام هذه الصور وإرسالها وتخزينها تحديًا سريع الظهور للصناعة والهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم.

ونشرت الصين الشهر الماضي مسودة قواعد لضمان أمن البيانات الناتجة عن السيارات الذكية، قال مسؤول تنفيذي في الشركة الشهر الماضي إن البيانات التي تم جمعها من سيارات تسلا الكهربائية في الصين مخزنة في البلاد.

واستهدفت وسائل الإعلام الحكومية والمنظمون تسلا في أبريل بعد أن صعدت زبونة غاضبًا من معالجة شكواها بشأن خلل في الفرامل، على سيارة تسلا احتجاجًا على معرض شنغهاي للسيارات، انتشرت مقاطع الفيديو الخاصة بالحادثة.

وقدمت Tesla البيانات المتعلقة بحادث الفرامل للعميل الممتثل لأمر السلطات المحلية.