تكنولوجيا: Twitter تدفع ميزة معاينة الصور بالحجم الكامل في التغريدات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة تويتر عن دفع ميزة معاينة الصور بالحجم الكامل في التغريدات على تطبيق الهاتف في منصتي الأندوريد أو iOS.

طرحت شبكة تويتر الإجتماعية ميزة جديدة للمستخدمين على التطبيقات المخصصة للهواتف الذكية، والتي تتيح للمستخدم عرض الصور التي تظهر في التغريدات بالحجم الكامل دون أن يتم إقتصاص جزء من الصورة في البداية.

ويمكن لهذه الميزة أن تدعم المستخدمين في معاينة الصور في التغريدات بأبعادها الأصلية في العرض والإرتفاع، ولقد تم بالفعل تجربة آداء هذه الميزة منذ شهر مارس الماضي.

ولقد إتجهت شركة تويتر في الماضي إلى إقتصاص كل الصور التي لا تأتي بأبعاد 16:9 بهدف توحيد أبعاد الصور في التغريدات، ولقد أثارت خوارزمية تويتر التي تعمل على القطع التلقائي للصور الكثير من الجدل لتركيز الخوارزمية على إقتصاص الصور بشكل غير إحترافي.

من جانب أخر تم إختبار الميزة خلال شهر مارس الماضي، ولقد تضمنت الإختبارات تحميل الصور بدقة 4K، ومن ثم بدأت الشركة في دفع الميزة في نهاية الشهر الماضي لجميع المستخدمين، لتغير تجربة عرض الصور على تطبيق الهاتف بشكل كبير.

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