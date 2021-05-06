«واتساب» يثير الجدل بالتحديثات الأخيرة.. مخاوف من انتهاك الخصوصية وهذا مصير الرفض

الشارقة - اميمة ياسر - جدلًا كبيرًا سببه إعلان شركة «واتساب» عن التحديث الجديد للتطبيق، بشأن سياسة خصوصية حسابات المستخدمين، والتي تتطلب منهم مشاركة بياناتهم مع «فيسبوك» وشركات أخرى، لم يبتق سوى أيام قليلة وسيضطر المشاركون إما الموافقة على التحديث أو البقاء على التطبيق دون فائدة تذكر منه.



وفي 15 مايو المقبل، ستدخل تغييرات واتساب الجديدة حيز التنفيذ، وسيصبح «واتساب» أكثر انسجامًا مع «فيسبوك»، وسيظهر لك نافذة منبثقة تطلب منك الموافقة على التغييرات الجديدة، وسيؤدي عدم الموافقة عليها إلى إيقاف واتساب كليًا لديك، وسيصبح بلا فائدة، بحسب صحيفة «مترو» البريطانية.

«واتساب» بلا فائدة

عدم الموافقة على التغييرات ستؤدي إلى عدم تمكن الفرد من إرسال أي رسائل على التطبيق، حديث أكدت «واتساب» لموقع «TechCrunch» أنه لفترة قصيرة فقط سيتمكن المستخدمون من تلقي المكالمات والإشعارات، لكن لن يتمكنوا من قراءة أو إرسال رسائل من التطبيق وتدريجيًا سيغلق واتساب لديهم وسيتوقف التطبيق عن العمل. حسبما نشر موقع "الوطن".

واتساب يثير الجدل بالتحديثات الأخيرة

وأثار «واتساب» الجدل في شهري يناير وفبراير الماضي، بعدما أعلن توقفه التام عن العمل بعدة هواتف وإعلانه سياسة تحديثات الخصوصية الجديدة والتي ستكشف بعض البيانات الأساسية لـ«فيسبوك» والشركات الخارجية الأخرى والمعروفة باسم «الطرف الثالث».

وكان واتساب في البداية وضع حدًا نهائيًا لقبول الشروط وهو 8 فبراير ليعود لتأجليها بعد عاصفة الانتقادات لتصبح في مايو الحالي.

يذكر أن «واتساب» قال في رسالة التحديث الخاصة: «نحن نقوم بتحديث سياسة خصوصية WhatsApp، تتضمن التحديثات الرئيسية مزيدًا من المعلومات حول: خدمة واتساب وكيفية معالجتنا لبياناتك، وكيف يمكن للشركات استخدام الخدمات المستضافة على فيسبوك لتخزين وإدارة محادثات واتساب الخاصة بهم، وكيف نتشارك مع فيسبوك لتقديم التكامل عبر منتجاته».