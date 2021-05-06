شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسبار باركر يلتقط أصواتًا مخيفة من كوكب الزهرة خلال أقرب رحلة طيران له والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يدير مركز جودارد للفضاء التابع لناسا المسبار الشمسي، الذي قام بثالث رحلة طيران له من كوكب الزهرة في 11 يوليو 2020، واكتشف إشارة الراديو والموسيقى المخيفة.
وأطلقت ناسا مسبار باركر الشمسي في عام 2018 لدراسة الشمس، ويقترب من مسافة 4.3 مليون ميل من مركز الشمس بحلول عام 2025.
واكتشف المسبار إشارة راديو طبيعية كشفت أن المركبة الفضائية قد طارت عبر الغلاف الجوي العلوي للكوكب، على بعد 517 ميلاً فقط من السطح.
كان هذا أول قياس مباشر لجو كوكب الزهرة منذ ما يقرب من 30 عامًا، ويبدو مختلفًا تمامًا عن ماضي كوكب الزهرة، وفقًا لدراسة جديدة للبيانات.
وجدير بالذكر أن الأرض والزهرة عالمان توأمان، كلاهما صخري، ولهما نفس الحجم والبنية، وفقًا لوكالة ناسا، لكن مساراتهما تباعدت منذ البداية.