شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية حذف التطبيقات على ساعة أبل لتوفير مساحة للتحديثات والان مع تفاصيل الخبر
خطوات حذف التطبيقات من ساعة أبل على هاتف أيفون
1. على جهاز أيفون، ابدأ تشغيل تطبيق Watch.
3. ابحث عن التطبيق الذي تريد حذفه من ساعتك ثم اضغط عليه.
4. في صفحة تفاصيل التطبيق، قم بإيقاف تشغيل التطبيق عن طريق تمرير الزر إلى اليسار، سيتم حذفه على الفور من ساعتك.
كيفية حذف التطبيقات من خلال ساعة أبل نفسها
يمكنك أيضًا حذف التطبيقات من ساعتك مباشرةً من وجه الساعة، على الرغم من أن العملية ستختلف قليلاً اعتمادًا على كيفية تكوين ساعتك.
للبدء، اضغط على Digital Crown لعرض تطبيقاتك.
• إذا تم ضبط تطبيقاتك على عرض القائمة، اسحب التطبيق الذي تريد حذفه إلى اليسار ثم اضغط فوق أيقونة سلة المهملات.
إذا تم عرض تطبيقاتك في عرض الشبكة، فاضغط مع الاستمرار فوق رمز التطبيق حتى تبدأ الشاشة في الاهتزاز، ابحث عن التطبيق الذي تريد حذفه ثم اضغط على "X" لإزالته.