شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: فيسبوك يتيح ميزة الأحياء المستنسخة من Nextdoor فى 4 مدن أمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال فيسبوك الذي لم يسبق له أن رأى شبكة اجتماعية لا يمكنه نسخها، أن الأحياء المستنسخة من Nextdoor أصبحت متاحة الآن في جميع أنحاء كندا وستتوفر قريبًا في أربع مدن أمريكية، ووفقًا لـ CNET ، فإن المواقع الأمريكية المستهدفة هي شارلوت بولاية نورث كارولينا؛ سان دييجو، كاليفورنيا ؛ باتون روج، لويزيانا؛ ونيوارك بولاية نيو جيرسي.

ومثل Nextdoor ، تدور الأحياء حول تجميع مجموعات محددة جغرافيًا من المستخدمين في مساحة واحدة لمناقشة الأحداث المحلية، يقول Facebook إنه يجب أن يكون المستخدمون قادرين على التعرف على الجيران، وطلب التوصيات بشأن أفضل المقاهي أو الأقفال، وتنظيم الأحداث المحلية، يمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء مجموعات منشقة خاصة باهتماماتهم.

ويقول Facebook في منشور مدونة: "يمكنك العثور على مجموعات Facebook المحلية النابضة بالحياة حول منطقتك، أو يمكنك إنشاء مجموعات مقيدة بالأحياء بناءً على اهتماماتك"، "يمكنك إنشاء مجموعات الأحياء لمراقبي الطيور المحليين، أو مناقشة مباراة الليلة الماضية مع زملائك من عشاق كرة السلة في منطقتك كمثال."

ومن المؤكد إلى حد ما أن بعض النشاط على الأقل في هذه المجموعات سينتقل أيضًا إلى مشاحنات صغيرة، وحجج سياسية متفرقة، كما رأينا في Nextdoor.

وتم تحديد مجموعات Facebook ، التي تسمح للمستخدمين أيضًا بالتنظيم حول الاهتمامات المشتركة، لكن الهدمة تواجه تحديات بشأن مواجهة التطرف والمعلومات المضللة المضادة للقاحات ونظريات المؤامرة، لاسيما مع عدم وضوح كيفية تجنب Facebook هذه المشاكل نفسها.

ووفقا لموقع the verege، لن يُسمح إلا للمستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 18عامًا فما فوق بالانضمام إلى هذه المجموعات، حيث يمكنهم إنشاء ملف تعريف جديد منفصل عن حساب Facebook الرئيسي الخاص بهم.

يمكنهم "اختيار إضافة الاهتمامات والأماكن المفضلة والسيرة الذاتية" إلى ملف التعريف هذا قبل تقديم أنفسهم للمجموعة.

سيتمكن الأشخاص أيضًا من تولي أدوار محددة، وفقًا لتقارير CNET ، مثل "الاجتماعي" أو "المساعد" أو "المرحب"، ليس من الواضح ما الذي ستستتبعه هذه الأدوار أو كيف سيطالب الناس بها.