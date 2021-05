شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تطلق 60 قمراً صناعياً جديداً من خدمة انترنت Starlink والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة SpaceX مجموعة جديدة من Starlinks باستخدام صاروخ Falcon 9 المعاد تدويره لنقل الأقمار الصناعية للإنترنت إلى الفضاء، وانطلق الصاروخ من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا في سماء صافية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الرحلة، التي تسمى Starlink 25، هي المهمة الثالثة عشرة في عام 2021 للشركة المملوكة لإيلون ماسك والمرة الثالثة التي ينطلق فيها صاروخ Falcon 9 بالفضاء.

وأشعل الصاروخ محركات ميرلين التسعة قبل الإقلاع مباشرة، مما أرسل سحابة بيضاء ضخمة تهب من القاعدة، ثم توجه إلى الفضاء، وبعد تسليم 60 Starlinks، هبطت المرحلة الأولى من الصاروخ بأمان على متن السفينة "Of Course I Still Love You" في المحيط الأطلسي.

وأطلق ماسك، وهو أحد معجبى سلسلة Star Wars، على SpaceX's Falcon 9 اسم Millennium Falcon من الفيلم الشهير.

وأطلقت SpaceX عددًا من أقمار Starlinks كل شهر هذا العام، كجزء من خطة ماسك الرئيسية لجعل 1500 جهاز من الأجهزة تدور حول الأرض بحلول نهاية عام 2021، وسيسمح ذلك لـ SpaceX بتوفير إنترنت أفضل وأسرع لأكثر من 10000 عميل يدفعون حاليًا.

وقالت الوثيقة إن الخدمة "تجتمع وتتجاوز 100/20 ميغابت في الثانية (Mbps) عبر المستخدمين الفرديين، ويرى الكثيرون زمن انتقال عند أو أقل من 31 مللي ثانية."