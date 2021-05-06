شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: خدمة الانترنت عبر الأقمار الصناعية تلقت 500 ألف طلب مسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة Spacex، أن خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية Starlink الخاصة به قد تلقت 500000 طلب مسبق، لكنه يطمئن المستخدمين أنه لن تكون هناك مشاكل فنية في تلبية الطلب، مضيفا أن القيد الوحيد سيكون الكثافة العالية للمستخدمين في المناطق الحضرية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، لم تحدد SpaceX موعدًا لإطلاق Starlink للجمهور، ولكن من غير المحتمل تقديم الخدمة التجارية في عام 2021 كما خططت سابقًا.

وتمتلك الشركة 1300 قمر صناعي في المدار كجزء من مجموعتها الضخمة، وتخطط لنشر 12000 قمر كجزء من النشر الكامل، بتكلفة تبلغ حوالي 10 مليارات دولار.

وتعد Starlink هي خدمة الإنترنت الخاصة بشركة SpaceX، والتي تهدف إلى توفير اتصالات بمناطق من العالم حيث كان هذا يمثل تحديًا في العادة.

أوضحت SpaceX: "بدون قيود على البنية التحتية الأرضية التقليدية، يمكن لـ Starlink توفير إنترنت عريض النطاق عالي السرعة إلى المواقع الذى كان الوصول فيه غير موثوق به أو غير متوفر تمامًا."

وأطلقت شركة SpaceX مجموعة جديدة من أقمار Starlink الصناعية في مدارها على متن صاروخ فالكون 9 معاد تدويره، أقلع من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا.

وأطلقت SpaceX 370 قمراً صناعياً من Starlink حتى الآن هذا العام، كجزء من خطة Musk الرئيسية لجعل 1500 جهاز تدور حول الأرض بحلول نهاية عام 2021، وسيسمح ذلك لـ SpaceX بتوفير إنترنت أفضل وأسرع لأكثر من 10000 عميل يدفعون حاليًا.

وجدير بالذكر أنه وافقت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC) الشهر الماضي على خطة سبيس إكس لنشر بعض أقمار ستارلينك الصناعية في مدار أرضي منخفض عما هو مخطط له، في نطاق 550 كيلومترًا بدلاً من 1200 كيلومتر، لكنها تضمنت عددًا من الشروط