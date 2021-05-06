شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين جهازى iPad 10.2 و iPad mini 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - إذا كنت ترغب فى شراء واحد من أجهزة أيباد التابعة لشركة أبل الجديدة من سلسلة iPad ، وترغب فى معرفة أبرز الفروق والتغييرات والتحديثات التى أجرتها أبل بأجهزتها الجديدة، مقارنة بالإصدارات المختلفة، يمكن للمقارنة التالية بين مواصفات جهازى iPad 10.2 (2020) وiPad Mini، أن تساعدك فى الاختيار:
- جهاز iPad 10.2-inch:
الشاشة: 10.2بوصة.
دقة الشاشة: تبلغ 2160× 1620بيكسل.
نوع الشاشة: شاشة IPS LCD.
المعالج: معالج Apple A10 Fusion.
الرام: تبلغ 3 جيجابايت.
نظام التشغيل: نظام iPadOS14.
الكاميرا الخلفية: كاميرا مزدوجة بدقة 8 ميجابيكسل.
الكاميرا الأمامية: بدقة 1.2 ميجابيكسل.
البطارية: بقوة 8827 mAh.
جهاز iPad mini (2019):
الشاشة: شاشة 7.9 بوصة.
دقة الشاشة: تبلغ 2048 × 1536 بيكسل.
نوع الشاشة: شاشة IPS LCD.
المعالج: معالج Apple A12 Bionic.
الرام: تبلغ 3 جيجابايت.
نظام التشغيل: نظام iPadOS13.
الكاميرا الخلفية: كاميرا مزدوجة بدقة 8ميجابيكسل.
الكاميرا الأمامية: بدقة 7ميجابيكسل.