شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين جهازى iPad 10.2 و iPad mini 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت ترغب فى شراء واحد من أجهزة أيباد التابعة لشركة أبل الجديدة من سلسلة iPad ، وترغب فى معرفة أبرز الفروق والتغييرات والتحديثات التى أجرتها أبل بأجهزتها الجديدة، مقارنة بالإصدارات المختلفة، يمكن للمقارنة التالية بين مواصفات جهازى iPad 10.2 (2020) وiPad Mini، أن تساعدك فى الاختيار: