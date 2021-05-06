كيفية تنزيل لعبة ماين كرافت عبر أجهزتك

دبي - يزن راشد - ربما تكون لعبة ماين كرافت واحدة من أشهر الألعاب حول العالم، حيث تضم اللعبة حاليًا أكثر من 126 مليون لاعب نشط.

وتتيح اللعبة الشهيرة، التي طورها استوديو التطوير السويدي Mojang، للاعبين إظهار إبداعهم من خلال بناء واستكشاف عالم افتراضي جديد باستخدام أنواع مختلفة من الكتل.

ويتوفر إصداران من ألعاب ماين كرافت: هما Minecraft Java Edition و Minecraft: Windows 10 Edition.

ويحظى إصدار Minecraft Java Edition بالشعبية الأكبر بين اللاعبين في جميع أنحاء العالم، حيث يقدم أنظمة قتالية جديدة والعديد من الميزات الأخرى التي لا تتوفر في إصدار Bedrock.

وعلاوة على ذلك، فإن أحد أفضل أجزاء اللعبة هو إمكانية اللعب عبر المنصات، ويعني هذا أن اللاعبين عبر المنصات المختلفة، مثل: ويندوز وماك وأندرويد واكس بوكس وبلاي ستيشن، يمكنهم اللعب مع بعضهم بعضًا.

لذا، إذا كنت تخطط للعب هذه اللعبة ذات الأسلوب الفني، فإليك جميع التفاصيل التي تحتاج إلى معرفتها.

كيفية تنزيل لعبة ماين كرافت عبر الهاتف:

تتاح اللعبة للتنزيل عبر متاجر جوجل Google Play Store وآبل Apple App Store، لكنها ليست لعبة مجانية، ويحتاج المرء إلى شرائها قبل تنزيلها عبر جهاز أندرويد أو iOS.

وتأتي اللعبة مع بعض الميزات المثيرة للاهتمام، بما في ذلك الوضع الإبداعي الذي يأتي بموارد غير محدودة، ووضع البقاء الذي يحتاج فيه المستخدمون إلى صنع أسلحة ودروع لصد الغوغاء.

وتدعم اللعبة أيضًا وضع اللاعبين المتعددين، ويمكن للمرء أن يلعب مع ما يصل إلى 10 أصدقاء عبر المنصات، وإليك كيفية تنزيل اللعبة من متجر Google Play أو Apple App Store:

افتح متجر جوجل أو متجر آبل عبر هاتفك الذكي وابحث عن Minecraft.

بعد البحث تظهر اللعبة من المطور Mojang، لكن ضع في اعتبارك أن هذه لعبة مدفوعة وتكلف 6.99 دولارات عبر متجر تطبيقات جوجل أو متجر تطبيقات آبل.

قم بشراء اللعبة من المتجر، وبعد إجراء الدفع بنجاح، انقر فوق زر التثبيت.

يتم تنزيل اللعبة عبر هاتفك الذكي، ويمكنك فتحها لبدء استكشاف العالم الافتراضي للعبة ماين كرافت.

كيفية تنزيل لعبة ماين كرافت عبر الحاسب:

يمكنك تنزيل لعبة Minecraft Java Edition على جهاز الحاسب المكتبي أو المحمول، وكل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى موقع وانقر على “احصل على Minecraft Java Edition”.

حدد الحاسب من قائمة المنصات المتاحة، حيث إنك تحصل على خيارات للاختيار بين ويندوز ولينكس وماك.

حدد ويندوز إذا كنت من مستخدمي ويندوز 10.

إذا قمت بتحديد ويندوز، فيتم إعطاؤك لعبتين لشرائهما: Minecraft: Java Edition و Minecraft: Windows 10 Edition.

يمكنك أن تختار حسب حاجتك، وإذا كنت تلعب لعبة ماين كرافت للمرة الأولى، فنحن نقترح عليك استخدام Minecraft: Java Edition.

يُطلب منك الاختيار بين مجموعة Starter Collection و Master Collection، الأولى بسعر 22.6 دولار والثانية بسعر 36.9 دولار.

اختر المجموعة وقم بالدفع ومن ثم تنزيل اللعبة وتثبيتها عبر حاسبك.

كيفية تنزيل الإصدار التجريبي المجاني من لعبة ماين كرافت:

إذا كنت جديدًا على هذه اللعبة وترغب في تجربتها أولاً، يمنحك المطورون خيارًا لتشغيل الإصدار التجريبي أيضًا، الذي يعمل لمدة ساعة و 40 دقيقة أو 5 أيام داخل اللعبة.

وإليك كيفية تنزيل الإصدار التجريبي من Minecraft مجانًا على جهاز الكمبيوتر أو الكمبيوتر المحمول.

افتح المتصفح عبر جهاز الحاسب وتوجه إلى هذا الموقع.

ترى ثلاث خيارات ضمن الإصدار التجريبي المجاني من ماين كرافت، الذي يتضمن ويندوز وأندرويد وبلاي ستيشن.

انقر فوق ويندوز لتنزيل الإصدار التجريبي.

ينقلك موقع الويب إلى متجر اللعبة، حيث يمكنك النقر فوق النسخة التجريبية المجانية أسفل خيار الشراء.

قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت الخاص بك باستخدام البريد الإلكتروني أو الهاتف أو سكايب.

بمجرد الانتهاء من ذلك، يتم تنزيل مشغل تثبيت تطبيق ماين كرافت عبر جهاز.

قم بتثبيت اللعبة عبر جهازك باتباع التعليمات التي تظهر عبر الشاشة وابدأ بتشغيل الإصدار التجريبي.

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