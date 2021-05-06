شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل جديدة عن الصاروخ الصينى الخارج عن السيطرة وموعد سقوطه على الأرض والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أضاف المتحدث أنه يتم نشر تحديثات يومية لموقعه على Space Track، وستقدم الحكومة معلومات إضافية عندما تصبح متاحة.
قال جوناثان ماكدويل، عالم الفلك في مركز هارفارد سميثسونيان للفيزياء الفلكية: "من المحتمل ألا يكون الأمر جيدًا"، مضيفا "المرحلة الأساسية للصاروخ، وهي أساسًا العمود الفقري للصاروخ، ستعود إلى الغلاف الجوي للأرض "بشكل غير متحكم فيه".
وأخبر SpaceNews أن طريقها يأخذها إلى خط عرض تقريبًا مع نيويورك ومدريد، وإلى أقصى الجنوب مثل جنوب تشيلي وويلينجتون، نيوزيلندا.
ويمكن أن يهبط في أي مكان في هذا النطاق، على الرغم من أنه من المأمول أن يحترق معظمه في الغلاف الجوي قبل أن يضرب الأرض.
كما أن الحطام يمكن أن يضرب المحيطات أو المناطق غير المأهولة، لكن يبقى خطر الضرر الذي يلحق بالأشخاص أو الممتلكات.
ولاحظ متتبعو الحطام الفضائي أنه يتحرك ببطء وبشكل غير متوقع إلى الأرض خلال الأيام القليلة الماضية، وستكون إعادة دخول المركبة واحدة من أكبر عمليات الهبوط غير المتحكم فيه على الإطلاق.