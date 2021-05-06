تكنولوجيا: إزالة جهاز التعقب AirTags من بعض منافذ البيع في أستراليا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت بعض منافذ البيع في أستراليا بسحب جهاز ابل AirTags نتيجة لبعض المخاوف التي أثيرت حول معايير السلامة في البطارية.

قرر متجر التجزئة Officerworks في استراليا إزالة جهاز ابل للتعقب AirTags من منفذ البيع، نتيجة لمخاوف حول بطارية الليثيوم في الجهاز المميزة بحجم الزر والتي يسهل الوصول إليها.

ولقد قدمت ابل إصدارها الأول من أجهزة التعقب AirTags بمجموعة من المميزات مع تصميم ذكي، لذا حظى الجهاز بشعبية كبيرة منذ إنطلاقه في سوق أستراليا، حيث يدعم الجهاز تحديد موقع الأشياء المفقودة بدقة، كما يدعم الجهاز التفاعل بسلاسة مع الأجهزة الذكية المحيطة عبر المساعد الرقمي.

من جانب أخر أكدت بعض منافذ البيع الأخرى في أستراليا المخاوف والمخاطر ذاتها حول سلامة البطارية، ولقد أكدت منافذ البيع التي اتجهت لإزالة جهاز AirTags، أن الجهاز سيكون متاح من جديد بعد توفير اللجان المنظمة والمختصة مزيد من التوجيهات لإستخدام الجهاز دون أن يؤدي إلى الإضرار بسلامة المستخدم.

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