15 ميزة سرية في هاتف آيفون.. يجهلها الكثيرون

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 مايو 2021 10:22 مساءً - يمتلك الكثيرون هواتف آيفون دون معرفتهم الكاملة بخفايا وأسرار أيقونة صناعة الشركة الأمريكية آبل .

وتعتبر بساطة هواتف “آيفون “وعدم حاجتها إلى تعقيدات كبيرة في التشغيل والتعامل معها من أهم أسباب انتشارها الواسع وشهرتها حول العالم، لكنها رغم ذلك تحتوي على عدد كبير من الإعدادات والميزات التي يجهلها الكثير من المستخدمين، وقد رصد موقع “بوبيولار ساينس” العلمي المتخصص عددا من تلك المزايا والإعدادات المخفية داخل هواتف “آيفون”، والتي جاءت على النحو التالي:

1- الإخطارات في لمحة

يمكنك التمتع بميزة الإخطارات في لمحة إذا كنت من أصحاب هواتف “آيفون 6 إس” أو الأحدث منها، وسيكون كل ما عليه فعله هو رفع الهاتف لعرض الإشعارات حتى عندما تكون شاشة القفل مغلقة، لكن تلك الخاصية لن تعمل إلا بعد تفعيلها من الإعدادات الخاصة بالعرض والسطوع.

2- أولوية لبعض التنزيلات:

هل تقوم بتحديث عدد كبير من التطبيقات مرة واحدة؟ يمكنك إخبار هاتف آيفون، عن التنزيلات التي يجب أن تكتمل أولاً، وتلك المفيدة بشكل خاص عند إعداد هاتف جديد، فعلى الشاشة الرئيسية، ابحث عن التطبيق الذي تريد وضعه في مقدمة السطر واضغط بثبات، ثم اختر خيار “أولوية التنزيل” من قائمة الخيارات.

3- تغيير شدة المصباح

قد لا تحتاج أن يكون المصباح اليدوي المدمج في هواتف آيفون بشعاع قوي وساطع، كل ما عليك هو تغيير شدة وسطوح المصباح، ولتفعيل الميزة، ادخل إلى مركز التحكم واسحب لأعلى من أسفل الشاشة (على هاتف آيفون X اسحب لأسفل من الزاوية اليمنى العليا)، ثم اضغط ضغطة مطولة على أيقونة المصباح لتظهر لك خياراته.

4- مسح رمز الاستجابة السريعة

يمكنك استخدامها في تشغيل مواقع ويب وتطبيقات بصورة أكثر أمنا، حيث تتحول كاميرا آيفون لماسح ضوئي لرمز الاستجابة السريعة.

5- حذف التطبيقات غير المستخدمة

يمكنك إخلاء مساحة على هاتفك عن طريق التخلص من التطبيقات التي نادرًا ما تستخدمها أو لا تستخدمها أبدًا، وفي الواقع، يمكن لهاتف آيفون الخاص بك القيام بذلك نيابة عنك. ادخل إلى الإعدادات، ثم انقر فوق عام، واختر تخزين آيفون، ثم قم بتمكين خيار إلغاء تحميل التطبيقات غير المستخدمة.

6- وضع الكاميرا الصحيح

لا أحد يريد تفويت لقطة مهمة، لأنهم كانوا يتنقلون عبر أوضاع مختلفة داخل تطبيق الكاميرا. بدلاً من ذلك، عندما تشاهد شيئًا ما تحتاج إلى تصويره أو تصويره بسرعة، قم بضغطة مطولة على أيقونة الكاميرا بدلا من النقر عليها برفق، وستظهر لك خيارات وضع الكاميرا، ما سيؤدي إلى تسريع عملية الالتقاط.

7- إيقاف متتبعات الويب

من خلال الإعلانات المضمنة، يمكن للمعلنين تتبعك عبر مواقع ويب متعددة، لكن أحدث إصدار من متصفح سفاري لنظام التشغيل iOS 11 يتيح لك منع هذا النشاط، مما يحد من قدرة المواقع على مراقبة سلوك التصفح الخاص بك، ولتفعيل هذه الميزة، افتح الإعدادات، وانقر فوق سفاري، وقم بتشغيل الخيار إيقاف متتبعات الويب، ويمكنك أيضا منع ظهور الإعلانات المنبثقة في المتصفح.

8- البحث عن الرموز التعبيرية بشكل أسرع

بدلاً من الفرز بين صفوف وصفوف الرموز التعبيرية للعثور على رد الفعل المثالي،ويمكنك تحويل كلماتك إلى صور، عن طريق فتح الرسائل، وكتابة سطر من النص، والنقر على زر الرموز التعبيرية على يسار شريط المسافة، وستتحول جميع الكلمات التي يمكن استبدالها بالرموز التعبيرية إلى اللون البرتقالي، لمبادلة كلمة لتمثيلها التصويري الأكثر إشراقًا، ما عليك سوى النقر على الكلمة المميزة وسينخفض ​​الرمز التعبيري.

9- تكرار الصور الحية الخاصة بك

بشكل افتراضي، تحفظ هواتف آيفون لحظات قليلة من الرسوم المتحركة قبل وبعد التقاط الصورة فعليًا، وتجميعها معًا لإنشاء “صور حية” لتحرير إحدى هذه الصور الحية، افتحها في تطبيق الصور على “آي أو إس” واسحبها لأعلى، وسترى مجموعة متنوعة من التأثيرات المختلفة، التي يمكنك إضافتها – بما في ذلك خيار Loop ، وهو خيار من شأنه تحويل “الصور الحية” على الفور إلى مقطع فيديو قصير متكرر.

10 – التعرف على جهات الاتصال بسهولة أكبر

عيّن نغمات رنين مخصصة وأنماط اهتزاز لأهم الأشخاص في حياتك، وستعرف دائمًا من المتصل، لإنشاء هذه التنبيهات المتخصصة، افتح جهات الاتصال، وانقر فوق أي شخص في القائمة، واختر تحرير. بالإضافة إلى تحديد نغمة رنين يمكن التعرف عليها على الفور، يمكنك النقر فوق نمط اهتزاز فريد.

11- تغيير دقة الفيديو

تبدو مقاطع الفيديو ذات الدقة الأعلى ومعدل الإطارات الأكثر تفصيلاً رائعة على شاشة “4كى” ولكنها تشغل أيضًا مساحة تخزين كبيرة، وعند تصوير مقاطع قصيرة لأصدقائك، لا يزال بإمكانك الحصول على فيديو بجودة عالية، مع توفير قدر كبير من الذاكرة، من خلال التسجيل بدقة أقل. كل ما عليه هو التوجه إلى الإعدادات، ثم الكاميرا، ثم تسجيل الفيديو لتقليل الدقة الافتراضية.

12- تأمين ملاحظاتك

على الرغم من أنه من الملائم الاحتفاظ بمعلومات خاصة للغاية – مثل كلمات المرور أو أرقام المعرفات – في تطبيق Notes (ملاحظات) بجهاز آيفون، فإنك لا تريد أن يتمكن أي شخص آخر من الوصول إلى هذه المعلومات، لذا احمِ هذه الملاحظات بكلمة مرور، ولتفعيلها ادخل إلى الإعدادات، وانتقل إلى الملاحظات، متبوعة بكلمة المرور، وهنا، يمكنك تعيين رمز أو قفل أو بصمة أصبع، داخل التطبيق.

13- الحد من تتبع موقعك

يجب أن تعرف أن تطبيقات معينة، مثل خدمات الخرائط أو خدمات مشاركة الرحلات، تتبع موقعك حتى تعمل بشكل صحيح. لكن هذا لا يعني أنهم بحاجة إلى تتبع مكانك في جميع الأوقات، لذلك يتيح لك آيفون ضمان وصول التطبيقات إلى موقعك فقط عندما تكون في أمس الحاجة إليه.

وللقيام بذلك، افتح الإعدادات وانقر فوق الخصوصية، ثم خدمات الموقع. حدد أي تطبيق وقم بتغيير “دائمًا” إلى “أثناء استخدام التطبيق فقط”.

14- اكتب التعليمات إلى سيري

في مكان مرتفع جدًا أو هادئ جدًا، قد تفضل عدم نطق أوامر سيري صوت عالٍ، لذا اكتبهم بدلاً من ذلك، ففي الإعدادات، اضغط على عام، ثم إمكانية الوصول، ثم سيري. الآن قم بتشغيل خيار الكتابة لسيري، الآن، عندما تضغط باستمرار على زر الصفحة الرئيسية (أو زر التشغيل في آيفون X) لاستدعاء سيري، يمكنك التحدث أو كتابة التعليمات الخاصة بك.

15. إرسال الأموال عبر الرسائل

قامت أبل بدمج خدمة “أبل باي” الخاصة بها بإحكام في جميع جوانب آيفون، بما في ذلك تطبيق “آي ميسج”، عندما تكتب مبلغًا بالدولار في الدردشة، سيظهر تلقائيًا تحته خط. اضغط على هذا الرقم الذي تحته خط، وسترسل “أبل باي” هذا المبلغ من حسابك إلى المشارك الآخر في محادثتك.

ومع ذلك، قبل أن يتم تحويله رسميًا، ستتاح لك الفرصة للتحقق مرة أخرى من المبلغ والتحقق منه.