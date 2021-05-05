10 ملايين تغريدة.. هكذا تفاعلت تويتر مع موظفيها في شهر رمضان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 مايو 2021 10:22 مساءً - قالت تويتر ، أنها رصدت أكثر من 10 ملايين تغريدة مرتبطة بشهر رمضان خلال 30 يوما سبقت الشهر الفضيل.

وجذبت منصة التغريد الشهيرة تويتر اهتمام المسلمين في نقاشاتها وتغريداتها المختلفة خلال شهر رمضان المبارك، في ظل جاهزية المنصة وتشجيعها على تلك النقاشات المرتبطة بالشهر .

ومع استمرار الحالة الوبائية في رمضان الحالي والتباعد الاجتماعي الناتج عنها؛ تزايد استخدام النشطاء لمنصات التواصل، ووجدوا فيها مكانا مفضلا لسد فجوة الاتصال التي خلفها الوباء، وقربا من بعضهم البعض.

ووفرت منصة تويتر تجهيزات لإثراء المحادثات والنقاشات الرمضانية، لا سيما من أجل تبادل التهنئات والجلسات الحوارية بطرق مختلفة؛ احتفاء بالمناسبة السنوية، وأطلقت حملتها تحت شعار “جمعات رمضان” التي شارك فيها عدد من الشخصيات العربية الشهيرة.

مساحات تويتر

وأوضحت تويتر -لوكالة “سند” للتحقق الإخباري بشبكة الجزيرة – قيامها بعدة حملات متنوعة باستخدام مزاياها، وخصوصا الميزة الأبرز في الآونة الأخيرة على المنصة وهي ميزة “المساحات”، الخاصة بالغرف الصوتية، والتي دار عبرها نقاشات مختلفة في مواضيع عدة بشأن الشهر المبارك.

وأتاحت تويتر الاثنين الماضي ميزة “مساحات” لجميع الحسابات التي تضم 600 متابع فما فوق، بعد إطلاقها في العام الماضي، وهي الميزة التي توفر للمستخدمين إمكانية سماع أصواتهم والتحدث بشكل حي ومباشر، لتشع المحادثات الحقيقية والمفتوحة على تويتر، بحسب بيان للمنصة.

كما أشار البيان إلى أنه لاحقا سوف يضاف عدد من الخدمات التحسينية للميزة؛ مثل مكافأة المضيفين، وإتاحة تذاكر لحضور المساحات يكسب بها المضيفون إيرادات يحتفظ تويتر بجزء صغير منها، إضافة إلى خدمات أخرى مثل تثبيت جدول ووضع تذكير، واستضافة مشتركة، وإمكانية الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة، ومزيد من الطرق للعثور على مساحات.

نقاشات رمضانية

وبرز خلال رمضان تركيز الشركة على ميزة “مساحات”، حيث أدار موظفون مسلمون في “تويتر” حلقات نقاشية مختلفة دارت حول عادات الشهر المبارك، واستُضيف في بعضها آخرون.

أولى تلك الجلسات كانت عن رمضان وجرى الإعلان عنها سابقا عبر حساب “تويتر إيمان” في بداية الشهر، وتلتها جلسة أخرى عن معان رمضانية بعدها بأيام، وثالثة عن التوازن بين العقيدة والوظيفة في سياق مجالات الفنون الإبداعية والصحة العقلية والتكنولوجيا.

كما رتب مسؤولو قطاع الشرق الأوسط بالمنصة 5 جلسات مسائية مع عدد من المختصين في 20 أبريل/نيسان الماضي، للمشاركة في نقاشات متنوعة ضمّت موضوعات مثل إهدار الطعام، والتوازن بين العمل والمنزل، والفن والأدب الصوتي.

حملة “صيام يوم”

دعت المنصة -عبر حساب “تويتر إيمان”- جميع مستخدميها للصوم لمدة يوم تم تحديده سابقا وهو يوم الخميس 6 مايو/أيار، ودشنت وسما للحملة باللغة الإنجليزية حمل رمزا تعبيريا خاصا وهو (#FastForADay)، لمشاركة روح التآلف مع الصائمين في رمضان.

وفي سياق الحملة نشرت تغريدات تعريفية بمعاني الصيام، وتوضيحا بأنه ليس مجرد إمساك عن الطعام والشراب فقط، إضافة إلى تغريدات عن أوقات الإمساك والإفطار، ونصائح للتغلب على الجوع وقت الصيام.

وأشار الحساب إلى أن موظفي شركة تويتر شاركوا في الحملة العام الماضي.

وسوم خاصة برموز تعبيرية

حددت تويتر في بداية الشهر عددا من الوسوم المرتبطة به في لغات مختلفة، ووضعت بجانب تلك الوسوم رموزا تعبيرية لتشجيع المستخدمين على استخدامها في تغريداتهم عن رمضان.

وشملت الوسوم -التي خصصها تويتر- 7 لغات؛ الإنجليزية والعربية والماليزية والتايلندية والإندونيسية والهندية والإسبانية.

وأبرز تلك الوسوم العربية #إفطار_رمضان – #إفطار- #إفطاراً_شهياً – #إفطار_رمضان – #إفطار -#فطور_رمضان – #فطور – #سحور- #سحور_رمضان.

أما الوسوم الإنجليزية فتضمن أبرزها التالي: #IftarRamadan – #Iftar #Suhur – #SuhurRamadan