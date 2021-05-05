تكنولوجيا: سامسونج تبدأ الإنتاج الضخم لهاتف Galaxy S21 FE في يوليو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث النسريبات التي جاءت عبر Ross Young على خطط العملاق الكوري لبدء الإنتاج الضخم لهاتف Galaxy S21 FE خلال شهر يوليو المقبل.

شغل هاتف Galaxy S21 FE الكثير من التسريبات حتى الآن، واليوم تأتي تسريبات جديدة في تغريدة نشرت على تويتر عبر Ross Young الذي أكد على أن الهاتف يدخل مرحلة الإنتاج الضخم بعد شهرين، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الهاتف في أغسطس.

كما أوضح Ross Young في التغريدة الألوان التي تقدم من سامسونج لهذا الإصدار، حيث ينطلق هاتف Galaxy S21 FE بألوان الرمادي، الأبيض، والأخضر الفاتح، والبنفسجي الفاتح أيضاً.

ولقد أوضحت التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد السابقة تصميم Galaxy S21 FE الذي يحاكي إصدار سامسونج الحالي Galaxy S21، حيث يتميز Galaxy S21 FE بشاشة AMOLED بحجم 6.4 إنش، وثقب يتوسط الشاشة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 32 ميجا بيكسل.

أيضاً من المقرر أن يدعم الهاتف رقاقة معالج Exynos 2100 أو Snapdragon 888 في بعض الأسواق، كما يأتي الهاتف بسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، كما أوضحت التسريبات قدرة البطارية المميزة للهاتف وهي 4500 mAh، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول الهاتف حتى الإعلان الرسمي المرتقب.

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