تكنولوجيا: إعلان تشويقي من لينوفو لجهاز Xiaoxin Pad Pro 2021 اللوحي المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة لينوفو إعلانات تشويقية اليوم تكشف من خلالها عن بعض مواصفات إصدارها المرتقب من الأجهزة اللوحية Xiaoxin Pad Pro 2021.

تستعد شركة لينوفو لإطلاق إصدار جديد من أجهزة الشركة اللوحية بعنوان Xiaoxin Pad Pro 2021، ولقد إستعرضت العملاق الصيني بعض من مواصفات هذا الإصدار في إعلانات تشويقية نشرت اليوم، حيث ينطلق الجهاز برقاقة معالج Snapdragon 870 مع شاشة OLED بدقة عرض 2560 في 1600 بيكسل أو بجودة عرض 2.5K.

كما تقدم لينوفو جهاز Xiaoxin Pad Pro 2021 بتباين 800000:1، مع سطوع بنسبة 600 nit، أيضاً تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz، كما تدعم تقنية HDR 10، ومعايير TÜV Rheinland لخفض تأثير الضوء الأزرق على العين، كما تدعم الشاشة تقنية Dolby Vision.

وتكشف الصور في الإعلان التشويقي عن تصميم بحواف نحيفة جداً، بأبعاد متساوية في كل الجهات، كما يضم الجهاز 4 من المكبرات الصوتية، وتصميم معدني لإطار الجهاز اللوحي، كما يضم منفذ USB C، وفتحة لبطاقة MicroSD وشريحة SIM.

ومن المقرر أن ينطلق Xiaoxin Pad Pro 2021 بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، مع واجهة ZUI 12.5، ونظام تشغيل Android 11، كما يدعم الجهاز تقنية Lenovo One التي تدعم تكامل الجهاز اللوحي مع الشاشات الأخرى للأجهزة اللوحية أو الهواتف الذكية.

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