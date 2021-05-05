تكنولوجيا: سلسلة أجهزة التلفاز الذكية Mi TV P1 من شاومي بتقنية Dolby Vision

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شاومي سلسلة أجهزة التلفاز الذكية Mi TV P1 خلال الفترة الماضية بتقنية Dolby Vision، ومعايير HDMI 2.1، مع وحدة تحكم عن بعد جديدة وسعر يبدأ من 280 يورو.

مواصفات أجهزة تلفاز شاومي Mi TV P1

قدمت شاومي سلسلة أجهزة Mi TV P1 بعدد 4 من الأحجام تبدأ من 32، و43، و50 وأيضاً 55 إنش، كما تتميز الشاشات بلوحات LCD بإضاءة LED.

وتأتي الشاشة المميزة بحجم 32 إنش بجودة HD ودقة عرض 1366 في 768 بيكسل، بينما تأتي الإصدارات الأخرى بجودة 4K أو بدقة 3840 في 2160 بيكسل.

كما تأتي جميع الإصدارات بمعدل تحديث 60Hz، وتدعم زاوية عرض 178 درجة، أيضاً تدعم الإصدارات الأربعة نظام تشغيل Android TV 10، وChromecast، وأيضاً متجر جوجل بلاي، كما تأتي الأجهزة بمساعد جوجل الرقمي.

وتأتي الإصدارات المميزة بدقة عرض 4K برقاقة معالج MediaTek MT9611 المميزة بعدد 4 من أنوية ARM Cortex-A55 بسرعة 1.5GHz، مع كرت شاشة ARM Mali G52 MP2، وذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 16 جيجا بايت.

كما تتميز سلسلة Mi TV P1 بنطاق لوني واسع يتضمن 1.07 مليار من الألوان بعمق 8 بت مع FRC، مع تقنية Dolby Vision، ودعم تقنية HDR10+، وHLG، مع MEMC، مع تغطية بنسبة 88% من ألوان NTSC، و94% من ألوان DCI-P3.

تضم إصدارات Mi TV P1 4K اثنان من المكبرات الصوتية بقدرة 10W أو 20W، مع دعم تقنية Dolby Audio، وأيضاً DTS-HD، كما تدعم الأجهزة WiFi dual-band، والبلوتوث 5.0، وتضم الأجهزة منفذ HDMI 2.0، ومنفذ HDMI 2.1 eARC, VRR، ومنفذ HDMI-CEC، واثنان من منافذ USB 2.0، مع AV، و Ethernet، ومدخل 3.5مم للسماعات، مع منفذ ل antenna، كما تقدم شاومي أجهزة التلفاز بوحدة تحكم عن بعد جديدة Mi TV remote.

وتقدم شاومي أجهزة Mi TV P1 بسعر يبدأ من 280 يورو للإصدار المميز بحجم 32 إنش، وسعر 450 يورو للإصدار المميز بحجم 43 إنش، وسعر 600 يورو للإصدار المميز بحجم 50 إنش، بينما يأتي الإصدار المميز بحجم 55 إنش بسعر 650 يورو، على أن تتوفر الأجهزة بدءاً من 20 من مايو في سوق ماليزيا.

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