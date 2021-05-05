تكنولوجيا: ملحقات Moment أفضل إختيار مع MagSafe في هواتف الأيفون

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عرفت شركة Moment بإصداراتها المميزة من الإكسسوارات المخصصة لهواتف الأيفون، وتستمر الشركة في إطلاق إكسسوارات جديدة تتوافق مع MagSafe في هواتف الأيفون، وتدعم المستخدم بكفاءة في مهام التحرير والإبداع.

تشمل إصدارات Moment الجديدة من الملحقات حامل للسيارة، وحامل متعدد لإرفاق إكسسوارات أخرى، مع دعم إرفاق هاتف iPhone 12 أو الإصدارات الأخرى.

يمكن لمستخدمي هواتف iPhone 12 إرفاق أكثر من إكسسوار بالهاتف عبر ملحقات Moment الجديدة، ويبدأ سعر الإكسسوارات من 20 دولار للإكسسوار الرئيسي، بينما يصل سعر الإكسسوارات الجديدة إلى 60 دولار لملحق المحول tripod.

ولقد طورت Moment مغناطيس (M)Force الذي يتميز بالضبط وفقاً لطلب المستخدم، والذي يدعم تعزيز عملية تثبيت نظام ابل الرئيسي على هواتف الأيفون.

وتقدم Moment الآن إكسسوارات للتثبيت في الحائط، وملحق للسيارة، مع ملحق متعدد، كما تتميز الملحقات بتصميم أقراص دائرية باللون الأسود الغير لامع، كما تدعم الإكسسوارات إتصال مغناطيسي قوي بهاتف iPhone 12 Pro.

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