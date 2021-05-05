شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمة مدفوعات WhatsApp تعود فى البرازيل بعد تعليق الحكومة والان مع تفاصيل الخبر
وفقًا لديفيد ماركوس، رئيس Facebook Financial ، فإن الخدمة العائدة إلى البرازيل ستكون جزءًا من "طرح تدريجي"، ولكن يبدو أن الشركة جادة بشأن عودتها: لقد نشرت بالفعل مقطع فيديو يروج للخدمة، ونشرت الصفحة التي تنص على ترخيص نظام Facebook Pay الأساسي من قبل البنك المركزي (Facebook هو الشركة الأم لـ WhatsApp).
وعندما تم إطلاق الخدمة في الأصل في البرازيل، علقها البنك المركزي للبلاد، مشيرًا إلى مخاوف بشأن المنافسة في سوق نظام الدفع. قال البنك إنه يعتزم تقييم ما إذا كانت الخدمة متوافقة مع اللوائح، على الرغم من حقيقة أن Facebook قال إنه كان على اتصال بالسلطة قبل الإطلاق.
في أواخر مارس من هذا العام، ذكرت رويترز أن البنك وافق على الخدمة، بعد أن حصل Facebook على موافقة رسمية لإجراء المدفوعات، وفقًا لبيان صحفي، سيتمكن مستخدمو WhatsApp من توصيل بطاقات الخصم أو الدفع المسبق أو بطاقات التحرير والسرد من العديد من البنوك التي تعمل مع معالج الدفع الخاص بها.