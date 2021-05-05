شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمة مدفوعات WhatsApp تعود فى البرازيل بعد تعليق الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل WhatsApp مرة أخرى على طرح خدمة المدفوعات في البرازيل، بعد أن تم تعليق الخدمة من قبل البنك المركزي البرازيلي في يونيو من عام 2020 بعد أيام قليلة من إطلاقها هناك.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرج في مقطع فيديو تم بثه في البرازيل، حيث تحدث عن كيفية استخدام معلومات الدفع المضافة إلى WhatsApp على Facebook وInstagram وفقا لما نقله موقع the verege.

وفقًا لديفيد ماركوس، رئيس Facebook Financial ، فإن الخدمة العائدة إلى البرازيل ستكون جزءًا من "طرح تدريجي"، ولكن يبدو أن الشركة جادة بشأن عودتها: لقد نشرت بالفعل مقطع فيديو يروج للخدمة، ونشرت الصفحة التي تنص على ترخيص نظام Facebook Pay الأساسي من قبل البنك المركزي (Facebook هو الشركة الأم لـ WhatsApp).

وعندما تم إطلاق الخدمة في الأصل في البرازيل، علقها البنك المركزي للبلاد، مشيرًا إلى مخاوف بشأن المنافسة في سوق نظام الدفع. قال البنك إنه يعتزم تقييم ما إذا كانت الخدمة متوافقة مع اللوائح، على الرغم من حقيقة أن Facebook قال إنه كان على اتصال بالسلطة قبل الإطلاق.

في أواخر مارس من هذا العام، ذكرت رويترز أن البنك وافق على الخدمة، بعد أن حصل Facebook على موافقة رسمية لإجراء المدفوعات، وفقًا لبيان صحفي، سيتمكن مستخدمو WhatsApp من توصيل بطاقات الخصم أو الدفع المسبق أو بطاقات التحرير والسرد من العديد من البنوك التي تعمل مع معالج الدفع الخاص بها.