شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يتيح إضافة التعليقات التلقائية على القصص باستخدام ملصق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوي Instagram الآن على ملصق تسميات توضيحية للقصص، والذي سيقوم تلقائيًا بنسخ الكلام في مقاطع الفيديو، سيكون الملصق متاحًا فقط في البلدان الناطقة بالانجليزية في الوقت الحالي ولكن سيتم طرحه مستقبلا بعدة لغات فى دول أخرى وفقا لما نقله موقع the verege.

ويقول Instagram إنه سيبدأ أيضًا في اختبار التسميات التوضيحية التلقائية في Reels قريبًا.

وتتوفر التسميات التوضيحية في IGTV وتطبيق الخيوط ، ويقول Instagram إنه يضيفها إلى Stories and Reels لجعلها أكثر فعالية وشمولية للمشاهدة، كما يجب أن تكون الميزة إضافة مرحب بها للأشخاص الصم أو ضعاف السمع، أو ليسوا متحدثين أصليين للغة الإنجليزية، أو يشاهدون مقاطع الفيديو بدون صوت بشكل عام.

ومثل خيارات النص الأخرى في "القصص"، يمكن للمستخدمين ضبط نمط ولون التسميات التوضيحية بعد إنشائها، يمكن للأشخاص أيضًا تعديل الكلمات الفردية في التسميات التوضيحية لتصحيح التهجئة أو علامات الترقيم أو أي كلمات لم يتم نسخها بدقة.

ونادرًا ما تتمتع التسميات التوضيحية التلقائية بدقة تامة، خاصة للأشخاص الذين لديهم لهجات أو كلام غير نمطي، لذا فإن التحرير أمر بالغ الأهمية.

لا يوجد حاليًا خيار لإبراز النص للحصول على تباين مرئي أفضل، ولكن يمكنك استخدام أداة الرسم أو ملصق خلف التسميات التوضيحية لتسهيل رؤيتها.

قامت الأنظمة الأساسية والخدمات الأخرى مؤخرًا بإضافة أو تحسين خيارات التسميات التوضيحية التلقائية، تقدم كل من Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams تسميات توضيحية تلقائية لمكالمات الفيديو.

وقامت Google بتوسيع ميزة Live Caption الخاصة بها عبر متصفح Chrome في مارس، وأطلقت TikTok تسميات توضيحية تلقائية للغة الإنجليزية الأمريكية واليابانية الشهر الماضي.

وأعلن Twitter أنه يخطط لإدخال تحسينات على التسمية التوضيحية التي يقدمها في Spaces.