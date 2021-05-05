شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق منصة الوسائط الاجتماعية لدونالد ترامب.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أشهر من الوعد بشبكته الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الملصقات المحظورة، أطلق الرئيس السابق دونالد ترامب قسماً جديداً من موقعه على الإنترنت والذي هو في الأساس مجرد مدونة على WordPress وذلك وفقا لما نقله موقع the verege.

وتم تصميم "المنصة" الجديدة كإصدار عام من Twitter ولكن يتم استضافتها كمدونة قيد التشغيل للتعليق من ترامب.

ويمكن للأشخاص الاشتراك في تنبيهات النشر على النظام الأساسي من خلال بريدهم الإلكتروني وأرقام هواتفهم ويُزعم أنهم قادرون على الإعجاب بهم، على الرغم من أن هذه الوظيفة لا يبدو أنها تعمل اعتبارًا من النشر، يُسمح للمستخدمين أيضًا بمشاركة منشورات ترامب على Facebook وTwitter، لا يعمل خيار المشاركة على Twitter حاليًا، لكن Facebook يسمح للأشخاص بمشاركة مشاركات Trump.

"المنصة" الجديدة هي فعليًا مدونة على غرار نسخة عامة من تويتر ونقل موقع the verege عن متحدث باسم تويتر قوله: " يُسمح بمشاركة المحتوى من مرجع موقع الويب طالما أن المادة لا تتعارض مع قواعد Twitter"، لم يرد Facebook على الفور على طلب للتعليق.

وعلى الرغم من إطلاق المنصة رسميًا، إلا أن هناك منشورات تعود إلى 24 مارس، أحدث ما نشره ترامب عبارة عن مقطع فيديو يعلن عن منصته الجديدة، واصفًا إياها بأنها "مكان للتحدث بحرية وأمان، مباشرة من مكتب دونالد جيه ترامب".

ووفقًا لـ Fox News ، سيتمكن ترامب من التواصل مع مؤيديه مباشرة، على الرغم من أنه ليس من الواضح كيف سيحدث ذلك.

ويأتي الإطلاق قبل يوم واحد فقط من تعيين مجلس الإشراف على Facebook للإعلان عما إذا كان سيتم السماح لترامب بالعودة إلى Facebook ومنصات الوسائط الاجتماعية الأخرى المملوكة لـ Facebook مثل Instagram.

وتم حظر ترامب من Facebook ومنصة النشر المفضلة لديه Twitter في يناير بعد أن اقتحمت مجموعة من اليمينيين مبنى الكابيتول الأمريكي ، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.

وتخطط لجنة الإشراف شبه القضائية على Facebook للإعلان عما إذا كان بإمكان الرئيس السابق العودة صباح الأربعاء.

ويبدو أن النظام الأساسي تم إنشاؤه بواسطة Campaign Nucleus ، وهي شركة خدمات رقمية أسسها براد بارسكال، مدير حملة ترامب السابق.