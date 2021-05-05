شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تكشف عن سماعة Pixel Buds A-Series بتغريدة محزوفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام حساب Android الرسمي على Twitter بالتغريد بصورة "Pixel Buds A-Series" وقال إن سماعات الأذن "وصلت" لكن الحساب حذف التغريدة التي ذكرت أيضًا "جودة الصوت والاقتران السريع بالبلوتوث" لأحدث براعم Google وفقا لما نقله موقع the verege.

ولدى Google تاريخ جيد في التغريد للمنتجات المستقبلية ولكن يبدو أن هذا كان خطأ، حيث لم تعلن Google بعد عن سلسلة Pixel Buds A-Series بشكل صحيح، والتي من المتوقع بيعها بسعر أقل من الطراز القياسي 179 دولارًا.

ومن المقرر أن يبدأ مؤتمر Google I / O 2021 في 18 مايو في غضون أسبوعين. ولكن استنادًا إلى التغريدة المجدولة الخاطئة، يبدو أن سلسلة Pixel Buds A جاهزة تمامًا للانطلاق، ربما سينتهي الأمر بتقديمها قبل بدء مؤتمر المطورين.

وظهرت سماعات الأذن بالفعل في بريد إلكتروني تسويقي للعملاء، تبدو متطابقة إلى حد كبير مع 2020 Pixel Buds.