شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه إزالة مايكروسوفت لبرنامج أدوبى فلاش بالكامل من ويندوز 10 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت شركة مايكروسوفت إزالة Adobe Flash بالكامل من نظام التشغيل ويندوز 10 هذا الصيف، وذلك للمساعدة فى الحفاظ على أمان العملاء، حيث سيصبح التحديث KB4577586 الخاص بإزالة أدوبى فلاش لنظام ويندوز 10، الذى يزيل الفلاش بشكل دائم كأحد مكونات نظام التشغيل، إلزاميًا اعتبارًا من شهر يوليو.

وبداية من شهر يونيو المقبل سيتم تضمين KB4577586 كتحديث لإزالة أدوبى فلاش فى معاينة التحديث لنظام التشغيل ويندوز 10، الإصدار 1809 وما فوق، كما يتم تضمينه أيضًا فى كل تحديث تراكمى لاحق، واعتبارًا من شهر يوليو 2021، يتم تضمين KB4577586 فى آخر تحديث تراكمى لنظام التشغيل ويندوز 10، الإصدارين 1607 و 1507.

كما يتم أيضًا تضمين KB4577586 فى مجموعة التحديثات الشهرية وتحديث الأمان فقط لأنظمة التشغيل الأقدم ويندوز 8.1 و Windows Server 2012 و Windows Embedded 8 Standard، وبالإضافة إلى ذلك، عند التحديث إلى ويندوز 10، الإصدار 21H1 – المتوقع أن يبدأ طرحه هذا الشهر – أو الإصدار الأحدث، تتم الفلاش، ويمكنك أيضًا إزالة الفلاش فى أى وقت عن طريق التحديث KB4577586 المتوفر فى قائمة التحديثات.

وأزالت مايكروسوفت دعم فلاش من متصفح ايدج Microsoft Edge الخاص بها مع تحديث تلقاه العديد من الأشخاص وجرى تثبيته تلقائيًا، ويتم الآن إزالة برنامج الفلاش المرفق مع ويندوز، وتشير صفحة دعم للتحديث إلى أنه لن يزيل إصدار Adobe Flash Player المثبت يدويًا من مصدر آخر.