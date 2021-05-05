شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مدينتان عربيتان فى قائمة أسرع شبكات الجيل الخامس.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات شركة الخرائط "Opensignal" عن تواجد مدينتان عربيتان ضمن قائمة أسرع شبكات الجيل الخامس، "5G"، حول العالم، فى تقريرها لنتائج تحليل قياسات شبكات الجيل الخامس.

وكشفت البيانات، وجود مدينتى الرياض بالمملكة العربية السعودية، ومدينة دبى بالإمارات، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وجاءت مدينة جوينجو فى كوريا الجنوبية، فى المركز الأول، وجاءت مدينة هينشو سيتى التايوانية فى المركز الثانى، وتلتها مدينة الرياض، وجاءت مدينة دبى فى المركز الرابع، وجاءت العاصمة اليابانية طوكيو، فى المركز الخامس.

وكشف التقرير أن تجربة الجيل الخامس في المدن الرائدة كانت أفضل بكثير من المتوسط الوطني في تلك الدول، إذ تتمتع مدينة، تحتل المرتبة السادسة عشر بين أكبر مدن كوريا الجنوبية، بأسرع شبكة جيل خامس مقارنة بأى مدينة أخرى فى جميع أنحاء العالم، ويمكن لسكانها الاستمتاع بمتوسط سرعة تنزيل مذهلة يبلغ 415.6 ميجابت فى الثانية، وهذا المعدل أسرع بنسبة 15% من متوسط السرعات في كوريا الجنوبية.

وتعد مدينة الرياض من بين 3 عواصم فقط ضمن قائمة المدن ذات شبكات "5G" الأسرع فى العالم، وتدخل قائمة العشرة الأوائل إلى جانب دبلن وطوكيو.

وفى سياق آخر كشف تقرير حديث، عن أن أوروبا بحاجة إلى ضخ 300 مليار يورو "355 مليار دولار" فى البنية التحتية للاتصالات بحلول عام 2025 إذا أرادت طرح شبكة الجيل الخامس بسرعة فائقة عبر الكتلة المكونة من 27 دولة لتعزيز النمو الاقتصادى والاستفادة من إمكانات التكنولوجيا.

وتأتى الدراسة التى أجرتها شركة BCG الاستشارية، بتكليف من مجموعة الضغط فى مجال الاتصالات ETNO، فى الوقت الذى يعلق فيه الاتحاد الأوروبى آماله على 5G لإخراجها من الركود الناجم عن جائحة COVID- 19 وتولى زمام المبادرة فى الأجهزة المتصلة بالإنترنت.

لكن مشغلى الاتصالات فى الاتحاد الأوروبى كانوا مترددين فى الاستثمار فى شبكات 5G، والتى يمكن أن تدعم المصانع الذكية والسيارات ذاتية القيادة، بسبب النفقات الهائلة، بينما يقولون إن خطط التوسع عبر الاندماجات لتولى هذه المشاريع المكلفة قد أعاقت بسبب صعوبة قواعد الاتحاد الأوروبى لمكافحة الاحتكار