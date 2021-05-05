شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: غموض حول التفاصيل المالية لبيل جيتس وزوجته بعد إعلان انفصالهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بيل جيتس، الشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت، في تغريدة على تويتر، إنه وزوجته ميليندا جيتس سينفصلان بعد 27 عامًا من الزواج وفقا لما نقلته CNBC.

ولكن التفاصيل المالية ليست واضحة بعد.

من ناحية أخرى، جيتس يمتلك 1.37% من أسهم مايكروسوفت، والتي تبلغ قيمتها نحو 26 مليار دولار.

جيتس وميليندا، إلى جانب وارن بافيت، كانا من المبدعين في برنامج "جيفينج بليدج"، الذي يتضمن التخلي عن أكثر من نصف ثروتهم.

والعام الماضي، تنحى جيتس عن مجلس إدارة مايكروسوفت، وتفرغ لمؤسسة "بيل آند ميلندا جيتس" غير الربحية.

والاثنان رئيسان مشاركان وأمناء للمؤسسة، التي بدأت عام 2000، المؤسسة تمتلك اليوم نحو 51 مليار دولار من الأصول، وفقًا لإيداع ضريبي.