شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل إرتفاع عملة إيثريوم أكثر من 350% منذ بداية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت العملة المشفرة إيثريوم بأكثر من 350% منذ بداية 2021 وبلغت مستوى قياسيا جديدا فوق 3400 دولار وفقا لنا نقلته CNBC.

وخلال العام الماضي ارتفع الاهتمام بالعملات المشفرة بسبب استمرار ارتفاع بتكوين لمستويات قياسية جديدة، ولكن إيثريوم تختلف عن باقي العملات المشفرة حيث تعمل كمنصة يمكن للمطورين بناء التطبيقات عليها.

وتعد إيثريوم هي اسم الشبكة أو تقنية blockchain الأساسية، وهي العملة الرقمية المستخدمة لتشغيل النظام الأساسي لـ blockchain.

وتستخدم العملة في ما يسمى بالتمويل اللامركزي، وهي خدمات مالية قائمة على blockchain مثل الإقراض، والتي من خلالها يمكن من الناحية النظرية تجاوز البنوك والسماسرة.

وفي الشهر الماضي بنك الاستثمار الأوروبي أصدر أول سند رقمي له على الإطلاق على blockchain باستخدام إيثريوم.

ويقوم الآلاف من المطورين ببناء تطبيقات تعيد إنشاء المنتجات المالية التقليدية بطرق لامركزية باستخدام الإيثريوم، ومع تدفق المزيد من المستخدمين للتفاعل مع هذه التطبيقات فإنهم يحتاجون إلى العملة لإجراء أي معاملة، وهو ما رفع سعر العملة لمستويات قياسية.