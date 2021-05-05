شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل إرتفاع عملة إيثريوم أكثر من 350% منذ بداية العام والان مع تفاصيل الخبر
وتعد إيثريوم هي اسم الشبكة أو تقنية blockchain الأساسية، وهي العملة الرقمية المستخدمة لتشغيل النظام الأساسي لـ blockchain.
وتستخدم العملة في ما يسمى بالتمويل اللامركزي، وهي خدمات مالية قائمة على blockchain مثل الإقراض، والتي من خلالها يمكن من الناحية النظرية تجاوز البنوك والسماسرة.
وفي الشهر الماضي بنك الاستثمار الأوروبي أصدر أول سند رقمي له على الإطلاق على blockchain باستخدام إيثريوم.
ويقوم الآلاف من المطورين ببناء تطبيقات تعيد إنشاء المنتجات المالية التقليدية بطرق لامركزية باستخدام الإيثريوم، ومع تدفق المزيد من المستخدمين للتفاعل مع هذه التطبيقات فإنهم يحتاجون إلى العملة لإجراء أي معاملة، وهو ما رفع سعر العملة لمستويات قياسية.