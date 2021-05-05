“سكرول” تكشف عن خطوتها القادمة بعد استحواذ تويتر

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 مايو 2021 07:04 مساءً - قالت شركة Scroll أنها ستعمل بسرية تامة على اختبارات قبل الدمج النهائي، بعد صفقة استحواذ تويتر عليها .

وبهدف تعزيز خاصية الاشتراك التي تنوي تويتر طرحها قريبا، استحوذت الشركة الأمريكية على تطبيق “سكرول” المخصص لقراءة الأخبار من دون إعلانات.

وبالفعل انضم 13 مبرمجا لدى شركة “سكرول Scroll” إلى فريق عمل تويتر، لتقديم الخدمات الإخبارية عالية الجودة وبدون إعلانات ضمن خدمة اشتراكات تويتر الجديدة.

ويعد هذا الاستحواذ الثّاني لشركة تويتر في هذا العام فقط، بعد أن كانت قد اشترت أيضًا الوكالة الإخبارية Revue منذ وقت سابق.

ما هو تطبيق سكرول؟

“سكرول Scroll” هو تطبيق يعمل على جميع أنظمة التشغيل المختلفة سواء للهواتف الذكية مثل أندرويد وIOS، أو على أجهزة ويندوز وماك وغيرهم، وهو تطبيق يقدم الخدمات الإخبارية بدون إعلانات من مؤسّسات نشر ذي صيت مشهور، مثل: Insider, BuzzFeed, و USA Today, وجميعها بدون ظهور إعلانات.

وبحسب أقوال Scroll فإنّها توفر فرصة للنّاشرين وللعاملين لديها لجني مبالغ ماليّة أكبر من تلك التي قد يحصلون عليها من خلال بيع الإعلانات.

الخطوة القادمة

وعلى المدى القصير، سيجمّد سكرول مؤقتًا اشتراكات العملاء الجدد حتى يتمكّن من دمج منصّته الإخباريّة مع تويتر.

وستدخل الخدمة في الإصدار التّجريبي الخاص بينما يتم دمجها في عروض الاشتراك في تويتر في وقت لاحق من هذا العام. أمّا على المدى البعيد، تصرّح تويتر أنّ سكرول سيصبح إضافة ذات أهمّيّة لزيادة نتائج الاشتراكات الخاصّة به.

وسيتمكّن مستخدموها الذين يشتركون في سكرول من قراءة المقالات بدون إعلانات من مئات النّاشرين الذين يعملون مع سكرول.

وتعد هذه الخطوات جزءًا من تركيزها الجديد على تنويع المحتوى وإضافة المقالات الإخباريّة الطّويلة لتكون متاحة لجميع مستخدمي موقع تويتر، والتزامها بمساعدة النّاشرين على النّجاح.

على عكس بعض منافسيها في مجال التّكنولوجيا ، لم يدخل موقع تويتر أبدًا في خلافات عامّة مع شركات الإعلام حول شروط التوزيع.

ومع هذه التّفاصيل كلّها، إلا أنّ المعاملات و الاتّفاقيّات الماليّة المتعلّقة بهذه الصّفقة لم يتم الإعلان عنها إلى الآن. لكن تويتر ستقوم بضم فريق Scroll بأكمله، أي بمجمع 13 شخصًا.

وبالنسبة لتويتر، ستصبح هذه الخدمة مركزية لخاصيتها الجديدة التي تطورها للاشتراكات. وقال مايك بارك: “تخيلوا أن يكون لديكم نفاذ إلى خصائص متقدمة أو أن تتاح لكم بسهولة قراءة صحيفتكم المفضلة أو رسالة إخبارية، مع العلم أن جزءا من اشتراككم سيصب لتمويل المنشورات والكتّاب”.

وأكدت شركة “سكرول” الأمريكية الناشئة الصفقة، واعتذرت للمستخدمين على اضطرارها للعمل بسرية على اختبارات قبل الدمج النهائي.

جمهور أكبر

وتواجه تويتر صعوبة في إيجاد وسائل لتحقيق مداخيل دون الإضرار بسلاسة استخدام منصتها للرسائل. ونشرت المجموعة الأمريكية نتائج أقل من المتوقع في الأسبوع الماضي.

وقد بلغ عدد المستخدمين اليوميين الذين من شأنهم در إيرادات للشبكة من الذين رأوا إعلاناً واحداً على الأقل في يوم معين، 199 مليوناً في الربع الأول، أي أقل بمليون مشترك من توقعات المحللين.

كما تواجه الشبكة صعوبة في توسيع جمهورها الرئيسي من مشاهير، وصحفيين، وقادة سياسيين، مع ضرورة استمرارها في زيادة الاستثمارات لمكافحة التضليل الإعلامي، والمضامين الإشكالية للمحافظة قدر المستطاع على سلامة النقاشات والأحاديث السياسية.