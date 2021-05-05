تكنولوجيا: HTC تستعد للإعلان عن اثنان من نظارات Vive للواقع الإفتراضي خلال الأسبوع المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة HTC مؤتمرها القادم في 11 من مايو لإطلاق اثنان من الإصدارات الجديدة من نظارات Vive للواقع الإفتراضي.

أكد إعلان تشويقي نشر على تويتر اليوم على خطط HTC لكشف النقاب عن اثنان من نظارات الواقع الإفتراضي في حدث يعقد في 11 و12 من مايو، حيث تقدم HTC الإصدار الأول بتصميم جديد مستقل يعرف ب”Vive Focus 3 Business”، بينما يستهدف الإصدار الأخر أجهزة الحاسب Vive Pro 2.

ومن المقرر أن ينطلق حدث HTC إفتراضياً على شبكة الإنترنت، ولقد نشرت الشركة إعلانات تشويقية تكشف من خلالها عن صور توضح اللمحات الأولى لتصميم الجيل القادم من نظارات الواقع الإفتراضي.

وتكشف الصور عن تصميم يتميز باللون الأسود لواحدة من نظارات الواقع الإفتراضي، والذي يتضمن كاميرات تتبع تواجه الجهة الخارجية، ولقد ظهرت عبارة على الإعلان التشويقي لنظارة Focus 3 Business تشير إلى “هل أنت جاهز للعمل في الواقع الافتراضي؟”، لذا من المتوقع أن تستهدف النظارة مجال العمل.

كما ظهرت نظارة الواقع الإفتراضي Focus 3 Business في تسريبات جاءت من قوائم الشركة بسعر 1474 يورو أو 1771 دولار، بينما ظهرت Vive Pro 2 في التسريبات بسعر 842 يورو أو 1012 دولار.

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