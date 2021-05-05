بالفيديو: ابتكار تقنية لتغيير ألوان وتصاميم الأسطح بضغطة زر

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 مايو 2021 03:16 مساءً - منذ ساعتين

في خطوة انتظرها كثيرون، طور فريق بحثي من معهد ماساتشوستس الأميركي للتكنولوجيا”MIT”، تقنية تعمل على تغيير ألوان وأنماط تصاميم أسطح الأدوات المتنوعة، بضغطة زر وفي وقت قياسي.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني للمعهد، فإن تقنية “ChromoUpdate”، تعمل على إقران جهاز عارض ضوئي “بروجكتر” يعمل بالأشعة فوق البنفسجية، مع العناصر المغلفة في صبغة تنشط بالضوء، حيث يعمل عارض الضوء المسقط على تغيير الخصائص العاكسة للصبغة، وينشئ صورا ملونة جديدة في غضون دقائق قليلة.

ولفت الموقع إلى أنه يمكن استخدام التقنية الجديدة في الوقت الحالي، على الأسطح الملساء والصلبة مثل الأكواب أو أغلفة الهاتف أو السيارات، حيث يعمل الباحثون لتطوير تطبيقها على المنسوجات المرنة مثل: الملابس والأحذية.

وقال مايكل ويسلي، المؤلف الرئيس في الدراسة: “يستفيد برنامج “ChromoUpdate “، من دورات البرمجة السريعة، والتي لم تكن ممكنة من قبل، وتعتمد على نظام المادة القابلة للبرمجة والمطورة سابقا من قبل الباحثين في معهد “MIT”، وتسمى”PhotoChromeleon”.

وأشار ويسلي إلى أن هذه الطريقة، هي أول تقنية أظهرت أنه يمكن الحصول على طلاء عالي الدقة ومتعدد الألوان، ويمكن إعادة برمجتها مرارا وتكرارا.

وأضاف ويسلي: “يمكننا ضبط تشبع المادة في النمط المحدد الذي نريده، ويوفر هذا الوقت عندما يرغب شخص ما في تصميم سطح مركبته، حيث يتيح برنامج ChromoUpdate له القيام بذلك، دون محو وإعادة تصميم السطح الخارجي بالكامل”.

وتابع ويسلي: “يمكنك أن ترى كيف يبدو تصميمك عندما تسطيع عليه أشعة الشمس أو عند إلقاء الظلال عليه، في سرعة عالية لا يمكن لجهاز الحاسوب القيام بها”.

يعمل هذا الابتكار على تسريع تطوير المنتجات، وتمكين مصممي المنتجات من تغيير أنماطها وألوانها من خلال النماذج الأولية دون الحاجة للرسم أو الطباعة.

هذا وسيتم تقديم البحث في مؤتمر ACM للعوامل البشرية في أنظمة الحوسبة، والمقرر عقده في مدينة يوكوهاما اليابانية هذا الشهر، وذلك بحسب “سبوتنيك”.