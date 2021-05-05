وزنها 21 طنًا… العالم يترقب برعب سقوط القطعة المتبقية من الصاروخ الصيني

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 مايو 2021 03:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 5 - مايو - 2021 2:24 مساءً

يعد الصاروخ، الذي يسمى “لونغ مارش 5ب” Long March 5B، أكبر وأقوى الصواريخ الصينية، ويبلغ طول القطعة المتبقية منه حوالي 30 مترا وعرضها 4 أمتار، ويبلغ وزنها حوالي 21 طنا، وهو ما يجعلها أخطر حمولة ساقطة من الفضاء منذ عدة عقود.

لا يزال الصاروخ الصيني الفضائي الخارج عن السيطرة يثير القلق حول العالم مع استمرار دورانه حول الأرض وعدم المعرفة الدقيقة لمكان وزمان هبوطه.

وفي السياق، قال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، الدكتور جاد القاضي: إنه تم فقدان السيطرة على الصاروخ الصيني Long March 5B (CZ- 5B) وهو في محاولة للعودة غير المنضبطة إلى الأرض بعد إطلاقه من محطة الفضاء الصينية.

وأوضح القاضي، بحسب بيان، أنه من المرجح أن يسقط جزء من الصاروخ الصيني الذي تم استخدامه لإطلاق الوحدة الأولى لمحطة الفضاء الصينية الأسبوع الماضي إلى الغلاف الجوي للأرض في الأيام المقبلة، ومن غير الواضح متى وأين سيهبط الحطام، بينما تشير البيانات المتاحة من مواقع مراقبة الأجسام الفضائية احتمالية دخوله للغلاف الجوي للأرض يوم 9 أيار/مايو الجاري.

من جانبها، أشارت سوزان صمويل، الأستاذ المساعد بقسم أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد، إلى أن الصين أطلقت أول وحدة لمحطة الفضاء الخاصة بها في المدار في وقت متأخر من يوم الأربعاء الماضي 28 نيسان/أبريل 2021.

ونوهت بأن الصاروخ أطلق بنجاح وحدة تيانخه (Tianhe) التي تزن 22.5 طن من وينتشانغ (Wenchang)، ثم انفصل تيانخه عن الجسم الرئيسي للقاذفة بعد 492 ثانية من الطيران، ودخل مباشرة مداره الأول المخطط له، لكن قاذفة البعثة وصلت أيضًا إلى المدار وتتجه بشكل غير متوقع إلى الأرض، ويبلغ وزنها 21 طنًا تقريبًا وطولها حوالي 30 مترا.

وذكرت أن البيانات تشير إلى أن هذا الصاروخ يدور في مدار حول الأرض بارتفاعات تتراوح بين 160- 260 كم، وبسرعة متوسطة تزيد قليلًا عن 28 ألف كم مما يجعله يكمل دورة كاملة حول الأرض في حوالي 90 دقيقة بمدار بيضاوي.

وبينت صمويل أنه تم تصميم ”Long March 5B“ خصيصا لإطلاق وحدات محطة فضائية في مدار أرضي منخفض، ويستخدم بشكل فريد جزءا أساسيا (مرحلة أساسية) وأربعة معززات جانبية لوضع حمولته مباشرة في مدار أرضي منخفض، ومع ذلك، فإن هذه المرحلة الأساسية هي الآن أيضًا في المدار، ومن المرجح أن تقوم بإعادة الدخول غير المنضبط خلال الأيام المقبلة، حيث يؤدي التفاعل المتزايد مع الغلاف الجوي إلى جذبها للأرض.

وأوضحت أنه إذا كان الأمر كذلك، فستكون واحدة من أكبر حالات إعادة الدخول غير المنضبط لمركبة فضائية، بينما توجد احتمالات غير مؤكدة، بأن تهبط على منطقة مأهولة.

وعلى نسق آخر، فإن معظم المراحل الأولى للصواريخ لا تصل إلى السرعة المدارية وتعود إلى الغلاف الجوي وتهبط في منطقة عودة محددة مسبقًا.