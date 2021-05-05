تكنولوجيا: رصد جهاز Galaxy Tab A7 Lite اللوحي في منصة جوجل بلاي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي جاءت عبر منصة جوجل بلاي عن جهاز سامسونج اللوحي المرتقب Galaxy Tab A7 Lite.

تستعد شركة سامسونج للإعلان قريباً عن إصدار جديد من أجهزة الشركة اللوحية بعنوان Galaxy Tab A7 Lite، ولقد رصد الجهاز من جديد في منصة جوجل بلاي، حيث يظهر الجهاز بنموذجين LTE و Wi-Fi.

وتشير التسريبات إلى أن جهاز Galaxy Tab A7 Lite اللوحي منخفض التكلفة يأتي برقاقة معالج Helio P22T مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام.

كما يأتي جهاز Galaxy Tab A7 Lite بشاشة مميزة بدقة عرض 800 في 1340 بيكسل، ومن المتوقع أن يتراوح حجم الشاشة بين 8.4 إلى 8.7 إنش.

أيضاً تشير التسريبات إلى أن الجهاز اللوحي يتميز بقدرة بطارية 5100 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 15W، كما يدعم الجهاز نظام تشغيل Android 11، أيضاً من المتوقع أن ينطلق Galaxy Tab A7 Lite بألوان الأسود، والرمادي، كما تشير التوقعات إلى أن سامسونج تكشف النقاب عن هذا الإصدار في بداية الشهر المقبل.

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