تكنولوجيا: تسريبات تستعرض المواصفات الكاملة لسلسلة معالجات Intel Tiger Lake-H

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشر العرض التقديمي لسلسلة معالجات Intel Tiger Lake-H عبر HD-Tecnologia، والذي إستعرض المواصفات الكاملة للإصدارات القادمة.

كانت شركة إنتل قد كشفت عن معالجات Tiger Lake منذ بضعة أشهر، إلا أنها إقتصرت على الإصدارات المميزة بقدرة 35 w، وعدد 4 من الأنوية، إلا أن إنتل تستعد بالفعل في 11 من مايو للكشف عن الإصدارات الجديدة من سلسلة معالجات Tiger Lake-H المميزة بعدد 8 من الأنوية.

ترتكز سلسلة معالجات Intel Tiger Lake-H على دقة تصنيع 11 نانومتر، ومعمارية SuperFIn، وأنوية الحوسبة Willow Cove، كما تأتي الأجهزة المميزة بمعالجات إنتل الجديدة مع ميزة PCI Express Gen4، وما يصل إلى 20 من PCIe Gen4، و44 من منصة PCIe، لذا تأتي هذه الفئة من الأجهزة بالكثير من إمكانيات الإدخال والإخراج لكرت الشاشة المنفصلة، مع آداء سريع في التخزين في NVMe.

كما تأتي سلسلة معالجات Intel Tiger Lake-H في أجهزة الحاسب مع إختيار من كرت الشاشة من الطرف الثالث، إلا أن التسريبات لم تحدد عنوان كرت الشاشة، مع توقعات تشير إلى سلسلة كرت الشاشة GeForce RTX 30، أو AMD Radeon RX 6000M.

من جانب أخر لا تؤكد التسريبات على دعم Intel Xe-HPG، أيضاً تشمل سلسلة المعالجات الإصدار المميز لشركة إنتل Core i9-11980HK، الذي يستهدف الإصدارات المميزة بتصميم فائق الجودة من أجهزة الحاسب، والذي يدعم قدرة 5.0 GHz.

ومن المقرر أن تتميز المعالجات بعدد 8 من الأنوية و16 thread في i9-11980HK، وi9-11900H، و i7-11800H، كما تتضمن سلسلة المعالجات اثنان من المعالجات المميزة بعدد 6 من الأنوية و12 thread، في معالجات i5-11400H، وi5-11260H والتي تحقق مع boost سرعة 4.5 GHz، بينما لا تكشف القائمة عن معالج Core i5-11600H.

وينافس معالج إنتل i5-11400H بعدد 6 من الأنوية معالج AMD Ryzen 9 5900HS في تجربة الألعاب بشكل خاص، ومن المقرر أن تدعم سلسلة معالجات Intel Tiger Lake-H عدد ثلاثة من فئات أجهزة الحاسب الدفتري والتي تختلف بين الأنظمة الرئيسية، والمميزة بتصميم نحيف، وأيضاً الأنظمة الرقيقة جداً.

كما تدعم سلسلة Tiger Lake-H الإعدادات المرتفعة والقصوى للشاشات المميزة بدقة 1080 بيكسل ومعدل تحديث 240Hz، أو الشاشات المميزة بدقة 4K ومعدل تحديث 120 Hz.

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