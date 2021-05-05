تويتر تشتري Scroll لتشغيل خدمة الاشتراك القادمة

دبي - يزن راشد - بدأت خطط منصة تويتر المتعلقة بخدمة الاشتراك بالظهور ببطء، حيث أعلنت عن الاستحواذ على Scroll، وهي شركة ناشئة تتعاون مع الناشرين للسماح للقراء بمشاهدة المحتوى دون إعلانات مقابل اشتراك شهري بقيمة 5 دولارات.

وتعمل تويتر على إنشاء نوع جديد من خطة الاشتراك التي تتضمن Scroll وخدمة النشرة الإخبارية Revue التي تم الحصول عليها حديثًا، إلى جانب خدمات تويتر الأخرى.

وفي تدوينة للإعلان عن الصفقة، قال الرئيس التنفيذي لشركة Scroll: إن أحد أسباب بيع شركته هو أن طموحات تويتر أكبر مما يظن الناس.

وتستخدم خدمة Scroll ملفات تعريف الارتباط أو ملحقات المتصفح التابعة لجهات خارجية لإخبار مواقع الويب بعدم عرض الإعلانات لك.

ولا تمثل الخدمة أداة حظر للإعلانات، بل إنها ترسل جزءًا من رسوم اشتراكك إلى مواقع الويب المشاركة التي تزورها بدلاً من ذلك.

وبعد استحواذ تويتر عليها، فإن الخدمة لن تقبل عمليات الاشتراك الجديدة بعد الآن، وذلك بالرغم من عدم توقع تغيير أي شيء على المدى القصير للعملاء الحاليين.

وتمتلك Scroll خدمة تسمى Nuzzel تعمل على إرسال رسائل بريد إلكتروني يومية لأهم الأخبار التي يشاركها الأشخاص في موجز تويتر.

وتقول تويتر: إنها تجلب العناصر الأساسية الخاصة بخدمة Nuzzel مباشرة إلى تويتر بمرور الوقت، على أن يتم إغلاق الخدمة في السادس من مايو.

ومن الصعب تحديد ما تنوي منصة التواصل الاجتماعي فعله باستخدام Scroll، لكن من المعروف أنها تبني خدمة اشتراك تجمع مجموعة من الخدمات.

ولمحت المنصة من خلال الإعلان عن الاستحواذ إلى إمكانية دمج Scroll مباشرة في اشتراك أكثر شمولاً، الذي يرسل جزئياً مبالغ صغيرة من المال إلى كتاب النشرة الإخبارية عبر Revue.

وتقول Scroll: إن مستخدميها يرسلون المزيد من الأموال إلى المواقع الإخبارية عبر اشتراكاتها أكثر من مشاهدات الإعلانات.

وتتطلع المنصة الاجتماعية إلى الاستفادة من مكانتها المركزية في حياة العديد من الصحفيين ومتابعي الأخبار عبر الإنترنت.

وقالت تويتر: نريد إعادة تصور ما هو موجود من أجل تقديم تجربة قراءة سلسة لجماهيرنا والسماح للناشرين بتقديم محتوى أفضل يمكن أن يدر عليهم أموالًا أكثر من نماذج الأعمال الحالية.

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